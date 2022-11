OM : Conf de presse, Alexandre Ruiz… Tudor, un problème avec les médias?

Dans sa nouvelle vidéo sur Football Club de Marseille, notre journaliste Mourad Aerts a tenté d’expliquer pourquoi Igor Tudor l’a tant séduit sur le banc de l’Olympique de Marseille. Il revient notamment sur la séquence entre Alexandre Ruiz et le coach croate.

L’Olympique de Marseille a subi un gros changement cet été avec l’arrivée d’Igor Tudor pour remplacer Jorge Sampaoli. Pour notre journaliste Mourad Aerts, le traitement reçu par le coach croate dans les médias et par les supporters est injuste.

Il n’y a rien de scandaleux, il y a surtout un problème de communication

Dans une vidéo publiée sur notre chaîne YouTube cette semaine, notre journaliste revient sur la séquence qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques semaines entre Alexandre Ruiz et l’entraîneur marseillais.

Quand Igor Tudor met un coup de pression à Alexandre Ruiz 👀 🎥 @FreeLigue1 pic.twitter.com/SmBGGwqxeI — BeFootball (@_BeFootball) October 24, 2022

« Puisqu’on parle de séquence, il faut parler de cette interview d’après-match avec Alexandre Ruiz qui en a fait bondir plus d’un et a même prouvé pour eux le manque de respect du coach envers les médias. Mais de un, cette proximité, c’est le style d’Alexandre Ruiz. Certains diront même sa force. Bon ben là le gars qu’il interviewe il est tendu après une défaite, il ne menace pas, Tudor met sa main sur son épaule comme Ruiz le fait très souvent dans ses entretiens. Et de deux si je rêverais de parler aussi bien espagnol que le présentateur de Free, son anglais n’est pas génial ce qui rend la conversation chaotique et un peu tendue. Dans ce cadre-là, qui se veut un peu moins formel, il n’y a rien de scandaleux, il y a surtout un problème de communication. Ce n’est pas chaleureux, certes. J’en conviens, il n’est pas toujours très chaleureux. C’est sa personnalité. Aussi longtemps qu’il reste courtois, je ne vois pas le problème. Mais personnellement ses conférences de presse sont loin d’être les moins intéressantes que j’ai eu à suivre depuis que je travaille professionnellement sur l’OM. Ha Rudi, comme c’était chiant. Bref, je ne suis pas là pour être l’ami du coach qui m’a mouché deux, trois fois en conférence de presse mais toujours avec le sourire. Je vous invite également à ré-écouter sa réponse sur ma question sur les Xg après Paris. C’était marrant. Mais surtout on s’en tape un peu, ce qui est important pour juger son travail, c’est ce que son équipe produit. Et en second ce que son équipe obtient au classemen. Pour le moment, je suis très enthousiaste sur le jeu et son OM est dans la moyenne haute en termes de points sur les dix dernières saisons. Alors je comprends qu’il y a des reproches à lui faire, encore une fois la C3 vraiment je l’ai mal vécu, mais dans l’ensemble son bilan est positif et j’espère vraiment pour le football spectacle qu’il réussisse ici ! » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille