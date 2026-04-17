OM : Conférence de presse particulière ce vendredi !

À la veille d’un déplacement important en championnat, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une conférence de presse pas tout à fait comme les autres. Délocalisé en Espagne, ce rendez-vous médiatique s’inscrit dans un contexte de préparation spécifique. Entre stage intensif et enjeux sportifs élevés, le club phocéen avance dans une atmosphère studieuse. Une prise de parole attendue pour mieux cerner l’état d’esprit du groupe avant Lorient.

Une conférence de presse délocalisée depuis Marbella

Ce vendredi à 12h30, l’OM tiendra sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Mais particularité cette semaine : elle se déroulera en visioconférence depuis Marbella.

Le groupe marseillais est actuellement en stage au Marbella Football Center, un lieu réputé pour accueillir de nombreuses équipes professionnelles en quête de calme et d’exigence dans leur préparation.

Ce choix logistique illustre la volonté du club de s’isoler pour mieux aborder la dernière ligne droite de la saison.

Habib Beye attendu face aux médias

C’est l’entraîneur Habib Beye qui se présentera devant les journalistes pour évoquer le déplacement à venir sur la pelouse du FC Lorient.

Le technicien marseillais devrait aborder plusieurs sujets clés : l’état de forme de son effectif, les enseignements tirés du stage en Espagne, mais aussi les enjeux d’un match crucial dans la course aux objectifs de fin de saison.

Dans ce contexte particulier, ses mots seront scrutés de près, alors que l’OM cherche à maintenir sa dynamique.

Un stage pour souder et relancer le groupe

Installés loin de l’agitation marseillaise, les joueurs profitent de conditions optimales pour travailler en profondeur. Ce stage à Marbella vise autant à affiner les aspects tactiques qu’à renforcer la cohésion du groupe.

À l’approche de cette 30e journée de Ligue 1, chaque détail compte. Et cette préparation délocalisée pourrait bien jouer un rôle déterminant dans la performance de l’équipe face aux Merlus.

Reste désormais à voir quels enseignements Habib Beye partagera lors de cette conférence de presse pas comme les autres.