OM : conférence de presse surprise de Frank McCourt ce vendredi au Vélodrome !

Dans un contexte sportif et institutionnel tendu, Olympique de Marseille a annoncé la tenue d’une conférence de presse de son propriétaire, ce vendredi matin. Aucun motif officiel n’a été communiqué à ce stade.

Une prise de parole attendue dans un climat agité



L’actualité récente de l’Olympique de Marseille est marquée par une période délicate. Sur le plan sportif, le club phocéen reste sur deux défaites consécutives en Ligue 1, fragilisant sa position dans la course au top 4, objectif majeur de la saison.

En parallèle, plusieurs sujets extra-sportifs alimentent l’attention autour de l’OM. La présentation du nouveau logo a suscité de nombreuses réactions, tandis que la question de la gouvernance reste en suspens. Le club n’a toujours pas officialisé l’identité de son futur président, un dossier central dans l’organisation à court et moyen terme.

C’est dans ce contexte que Frank McCourt, propriétaire du club, a convié les médias à une conférence de presse prévue ce vendredi 10 avril à 11h, au stade Vélodrome, via l’agence Image 7.

Frank McCourt tiendra une conférence de presse Le vendredi 10 avril 2026 au velodrome — Benjamin COURMES (@BenFCM) April 9, 2026

Aucun motif officiel communiqué à ce stade

À ce jour, aucun élément officiel n’a été avancé concernant l’objet de cette prise de parole. Le club n’a pas précisé les thèmes qui seront abordés lors de cette conférence.

La question de la présidence reste ouverte, dans un moment charnière pour l’Olympique de Marseille, cette intervention de Frank McCourt est néanmoins attendue, alors que le club doit gérer à la fois ses résultats sportifs et sa stabilité institutionnelle.