OM : Confirmer à Strasbourg ! Premières impressions sur les recrues !

Ce jeudi 25 septembre à 17h30, Débat Foot Marseille revient pour une émission exceptionnelle avant le déplacement de l’OM à Strasbourg ! Premières impressions sur les recrues et petit avant match.
🔵⚪️ #DFM avant Strasbourg – OM c’est à 17h30 sur la chaîne YouTube de @FCMarseille !
En live sur Twitch à 14h45
👉 Les débuts attendus des recrues : Aguerd, Pavard, Emerson, Weah, O’Riley, Aubameyang… mais aussi Wemeeren, Gomes, Egan-Riley, Medina, Paixao, Traoré !
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2025
