OM : Contrat, Balerdi, Ramos… La conf de Murillo résumée en 5 points !

Ce vendredi le défenseur Amir Murillo était en conférence de presse avant le déplacement à Auxerre. Voici cette intervention résumée en 5 points :

Arrivée de Luiz Felipe Ramos : Murillo souligne l’arrivée de Luiz Felipe Ramos, le qualifiant de joueur exceptionnel avec une carrière reconnue et une personnalité exemplaire en dehors du terrain.

Humilité sur son statut : Bien qu’il travaille dur et que tout se passe bien, il reste modeste et rejette l’idée d’être considéré comme un « titulaire indiscutable ».

🎙️ « On est une équipe plus unie qu’en novembre dernier »#Murillo : « OM – AJA ? Ce match a été marquant et on s’en souvient tous. Maintenant, c’est un autre match et c’est à nous de tout donner pour le gagner ! On est une équipe plus unie qu’en novembre dernier. » #OM #conf #AJAOM pic.twitter.com/JtUNxiIIIM

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 21, 2025