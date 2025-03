OM : Cornelius à contre-courant…

Aligné dans une défense à trois aux côtés de Balerdi et Lirola, le Canadien a vécu un après-midi compliqué. S’il n’est pas directement impliqué sur l’ouverture du score rémoise (29e), il a ensuite sombré en seconde période comme l’ensemble de ses partenaires. Trop tendre dans son duel face à Diakhon sur le deuxième but (51e), il se fait facilement éliminer avant de voir l’attaquant rémois ajuster Rulli. Son manque de vitesse a ensuite été criant sur le troisième but, où il se laisse prendre dans son dos par Atangana, qui n’a eu aucun mal à conclure (68e). Un match à oublier pour le Canadien et l’OM dans son ensemble