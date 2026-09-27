PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Cornelius brise le silence après sa blessure !
OM Actualités

OM : Cornelius brise le silence après sa blessure !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
RENNES, FRANCE - JANUARY 11: Derek Cornelius of Olympique de Marseille reacts during the Ligue 1 match between Stade Rennais FC 1901 and Olympique de Marseille at Roazhon Park on January 11, 2025 in Rennes, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Touché avec la sélection canadienne, Derek Cornelius a publié un message fort sur Instagram. Alors que son absence pourrait durer plusieurs mois, le défenseur de l’OM a reconnu la difficulté du moment tout en affichant sa détermination à revenir.

« Celui-ci fait mal »

La blessure de Derek Cornelius constitue un vrai coup dur pour l’OM et Bruno Genesio. Le défenseur canadien, touché pendant la trêve internationale, pourrait être éloigné des terrains pour une longue période.

Sur Instagram, le joueur de 28 ans a tenu à s’exprimer directement.

« Je ne peux pas mentir, celui-ci fait mal. Le football m’a offert quelques-uns des plus grands moments de ma vie, et être forcé de quitter le terrain n’est jamais facile. »

Cornelius avait quitté l’entraînement de la sélection canadienne sur blessure, avant que son sélectionneur Jesse Marsch n’évoque la crainte d’une indisponibilité de plusieurs mois.

« Je reviendrai »

Le défenseur olympien a ensuite livré un message plus personnel, teinté de foi et de reconnaissance.

« Mais Dieu ne fait pas d’erreurs. Tout arrive pour une raison, même quand on ne la comprend pas sur le moment. Merci à tous ceux qui m’ont tendu la main et m’ont montré de l’amour. Je reviendrai. »

Un message qui confirme surtout l’état d’esprit du joueur malgré ce coup d’arrêt brutal.

Pour l’OM, cette absence longue durée complique encore la rotation défensive, alors que Bruno Genesio doit déjà composer avec un effectif court et un calendrier chargé à la reprise.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823