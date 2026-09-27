OM : Cornelius brise le silence après sa blessure !

Touché avec la sélection canadienne, Derek Cornelius a publié un message fort sur Instagram. Alors que son absence pourrait durer plusieurs mois, le défenseur de l’OM a reconnu la difficulté du moment tout en affichant sa détermination à revenir.

« Celui-ci fait mal »

La blessure de Derek Cornelius constitue un vrai coup dur pour l’OM et Bruno Genesio. Le défenseur canadien, touché pendant la trêve internationale, pourrait être éloigné des terrains pour une longue période.

Sur Instagram, le joueur de 28 ans a tenu à s’exprimer directement.

« Je ne peux pas mentir, celui-ci fait mal. Le football m’a offert quelques-uns des plus grands moments de ma vie, et être forcé de quitter le terrain n’est jamais facile. »

Cornelius avait quitté l’entraînement de la sélection canadienne sur blessure, avant que son sélectionneur Jesse Marsch n’évoque la crainte d’une indisponibilité de plusieurs mois.

« Je reviendrai »

Le défenseur olympien a ensuite livré un message plus personnel, teinté de foi et de reconnaissance.

« Mais Dieu ne fait pas d’erreurs. Tout arrive pour une raison, même quand on ne la comprend pas sur le moment. Merci à tous ceux qui m’ont tendu la main et m’ont montré de l’amour. Je reviendrai. »

Un message qui confirme surtout l’état d’esprit du joueur malgré ce coup d’arrêt brutal.

Pour l’OM, cette absence longue durée complique encore la rotation défensive, alors que Bruno Genesio doit déjà composer avec un effectif court et un calendrier chargé à la reprise.