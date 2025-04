OM : Cornelius, c’est inquiétant !

Note de FootMercato

3/10

Match difficile une fois de plus pour Cornelius, qui a montré des signes de fébrilité dès les premières minutes. Dès son premier ballon, il a concédé une faute évitable (1e), offrant ainsi un coup franc dangereux à Toulouse près de la surface. Défensivement, il a manqué de réactivité et de placement, notamment sur le but de l’égalisation, où un mauvais alignement a permis à Magri de s’imposer dans les airs et de marquer de la tête. Au retour des vestiaires, il laisse filer Gboho après un tacle manqué. Une prestation décevante, semblable à celles de ses dernières apparitions.