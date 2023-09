OM : « Correa, une première ratée, frustrante voire agaçante ! »

L’OM n’a pris qu’un point à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1 face au FC Nantes. FCMarseille vous propose la note et l’appréciation individuelle de Joaquin Correa lors de cette rencontre.

L’OM devait prendre les trois points afin de partir en trêve internationale avec un peu de sérénité. Les Marseillais n’ont pas réussi à le faire malgré leur surnombre après un carton rouge reçu par Meupiyou à la 9e minute. Les joueurs de Marcelino avaient bien commencé leur rencontre avec notamment un but d’Ismaila Sarr sur une volée puissante. Malheureusement, le rythme s’est peu à peu calmé au point de laisser des espaces voire le ballon au FC Nantes qui s’est mis à dominer. Pire, la tendance s’est totalement inversé avec le but de Mohamed en fin de première mi-temps. Seul Ndiaye est entré côté Marseillais, Marcelino estimant que l’équipe avait des occasions et qu’il aurait été inutile d’apporter du sang neuf. Les montées de Gigot, Mbemba et la volonté de Vitinha n’auront pas permis aux Olympiens d’arracher la victoire dans les dernières minutes de jeu.

La Note de Joaquin Correa : 3/10

Son appréciation

Correa, une première ratée, frustrante voire agaçante !

Après seulement quelques minutes de jeu, on aurait pu se dire que le recrutement était parfait ! Le profil de Correa colle parfaitement à ce que réclame Marcelino : un milieu gauche rapide, technique et qui peut entrer sur son faux pied pour apporter du danger dans la surface. Cependant après quelques minutes de jeu, l’Argentin s’est éteint et n’a plus rien montré. Son efficacité des premières minutes s’est peu à peu transformé en obstination pour le dribble et l’enchaînement de mauvais choix. Ses replis défensifs doivent absolument être amélioré, Marcelino a du pain sur la planche avec l’ancien joueur de l’Inter Milan ! A l’heure de jeu, il est remplacé par Ndiaye.

Les notes des médias :