OM : coup de pression total, McCourt intervient en pleine crise

OM : McCourt a recadré les joueurs… puis Beye a lâché du lest avant Nice

À l’Olympique de Marseille, la semaine de crise a viré au recadrage général. Après la défaite de trop à Lorient (2-0), qui a replongé le club dans une nouvelle zone de turbulence, Frank McCourt est descendu en personne à la Commanderie vendredi pour parler au vestiaire. Un déplacement loin d’être anodin. Le propriétaire américain a haussé le ton, rappelé les objectifs, soutenu publiquement la sortie musclée de Medhi Benatia… avant qu’Habib Beye ne desserre légèrement l’étau dans la foulée.

À deux jours d’un match capital contre l’OGC Nice, le message est limpide : l’OM joue plus qu’une fin de saison, il joue sa crédibilité.

McCourt descend au vestiaire et hausse le ton

La scène n’a rien d’ordinaire. Présent vendredi au centre Robert Louis-Dreyfus, Frank McCourt a tenu à s’adresser directement aux joueurs. Dans un moment charnière de la saison, alors que l’OM n’est plus que sixième de Ligue 1 et voit la Ligue des champions s’éloigner, le propriétaire américain a demandé des comptes.

Le message, selon RMC Sport, a été direct : la prestation affichée à Lorient n’est pas acceptable, ni pour le niveau supposé de l’effectif, ni pour ce que représente l’OM. McCourt a rappelé aux joueurs leur devoir de tout donner sur les quatre dernières journées pour aller chercher une qualification européenne, avec une priorité claire : accrocher la Ligue des champions.

Surtout, l’homme fort du club a validé sans détour la sortie très dure de Medhi Benatia au Moustoir. Une manière de montrer que le directeur du football n’a pas parlé seul samedi dernier, mais avec le soutien total de sa direction. En interne, le signal est fort : le club a choisi son camp, et il attend désormais une réponse immédiate sur le terrain.

Beye apaise la tension avant OM-Nice

Mais après la pression, place à une forme d’ouverture. Toujours selon RMC Sport, Habib Beye a choisi d’assouplir le programme imposé cette semaine. Alors qu’une mise au vert stricte était prévue jusqu’au match contre Nice, l’entraîneur marseillais a annulé la nuit de vendredi à la Commanderie.

Les joueurs ont donc été autorisés à rentrer chez eux pour retrouver leurs familles, avant de revenir samedi soir pour reprendre la mise au vert dans un cadre plus classique, à la veille du choc face à Nice.

Ce choix n’a rien d’anecdotique. Il intervient après plusieurs jours de tension, alors que l’enchaînement des nuits au centre d’entraînement commençait à peser mentalement sur une partie du groupe. Certains cadres auraient demandé un peu de souplesse, estimant que cette coupure pouvait être bénéfique à l’approche d’un rendez-vous aussi important.

Le staff a entendu le message. D’un côté, il a voulu montrer qu’il savait rester ferme. De l’autre, il a aussi cherché à prouver qu’il pouvait écouter. Une façon d’apaiser le climat sans renoncer à l’exigence.

Le vestiaire sous pression, mais face à ses responsabilités

Cette séquence résume parfaitement la situation actuelle de l’OM : un club sous tension maximale, partagé entre fermeté et tentative de réconciliation. La méthode Benatia a fracturé une partie du vestiaire. Le passage de McCourt a remis de la verticalité. Et la décision de Beye vise désormais à obtenir une réponse sans casser définitivement le groupe.

Le message envoyé aux joueurs est simple : le club a accepté de desserrer un peu l’étau, mais il n’y aura plus d’excuse.

À quatre journées de la fin, Marseille n’a plus de marge. Sixième, à deux points seulement de LOSC Lille, le club joue encore sa place en Europe… mais surtout sa crédibilité sportive et économique. Une nouvelle contre-performance dimanche plongerait un peu plus l’OM dans le chaos.

McCourt a parlé. Benatia a frappé. Beye a temporisé. Dimanche, ce sera aux joueurs de répondre.