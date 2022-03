OM : Coup dur pour Barlerdi !

Le défenseur de l’Olympique de Marseille va être écarté des terrain pendant une durée indéterminée. Ce dernier vient en effet de se faire opérer du bras.

Le défenseur de l’OM, Leonardo Balerdi (23 ans) trainait une blessure au bras depuis plusieurs mois. L’argentin a profité de la trêve internationale pour se faire opérer comme il l’ a annoncé ce mardi soir sur ses réseaux sociaux. Il sera ainsi absent pendant quatre mois. La saison est donc terminée pour Balerdi.

A lire : Mercato : « Saliba envoie un message aux futurs recrues de l’OM »

Yes Doc? I can get out of hospital yeah?

Saaafe. Road to recovery begins 🦾🔜 pic.twitter.com/tUkmzlvhui

— Leo Balerdi ⚡️ (@leoobalerdi5) March 23, 2022