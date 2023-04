OM : Courbis prévient les Marseillais avant le match face à Auxerre !

Dans l’After Marseille sur RMC, Rolland Courbis est revenu la fin de saison de l’Olympique de Marseille et se projette sur la réception d’Auxerre dimanche.

Avec six points d’avance sur l’AS Monaco (4e) à six journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille est bien parti pour terminer la saison sur le podium pour la deuxième saison consécutive et pour la troisième fois en quatre ans. Dans 15 jours, les joueurs de Tudor affronteront Lens dans un match déterminant dans la course à la deuxième place. Avant celà, l’OM reçoit l’AJ Auxerre ce dimanche au Stade Vélodrome.

À LIRE AUSSI : OM : Cet ancien joueur est cash « Marseille mérite plus que Lens »

Auxerre ne sera pas facile à battre

Sur le plateau de l’After Marseille, Rolland Courbis estime que ce match pourrait être plus difficile que prévu : « Sur les six derniers matchs de l’OM, les matchs contre Ajaccio et Angers sont les plus simples sur le papier. Les quatre autres matchs sont jouables mais ne sont pas gagnés avec certitudes. Ces derniers temps, l’OM a eu des difficultés contre certaines équipes à domicile. Auxerre ne sera pas facile à battre. Ils sont sur quatre matchs sans défaite. Je souhaite que l’OM gagne mais ce n’est pas gagné d’avance. Je suis très curieux de voir ce match.«

Rumeurs mercato OM : Longoria suit un ailier belge également pisté par Dortmund et l’Inter? – https://t.co/9JBynvKXQB pic.twitter.com/IS4IFXai1H — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2023

Marseille mérite plus que Lens

Sur les antennes d’Europe 1, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux du Paris-Saint-Germain Alain Roche estime que l’OM a plus de mérite que Lens de finir à la deuxième place du classement : Marseille est régulier aussi. Ce n’est pas un débat facile. J’apprécie regarder ces deux équipes. L’intensité me fait penser au foot anglais. Je regarde ce qu’il se passe… Lens, ce serait une belle surprise. Le club plaît à tout le monde par son public, etc. Ils sont séduisants, son entraîneur aussi. Mais Marseille mériterait davantage. Jouer à Marseille ce n’est pas simple. La pression populaire et médiatique est importante à Marseille. Dans les bons ou les mauvais moments, cette équipe va souvent gagner à l’extérieur. Je trouve que cette équipe se déplace très bien et semble prête à être 2ème. Je mets un avantage pour Marseille dans cette gestion de fin de saison »