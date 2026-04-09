OM : CPA, forme, Beye… la conf de Paixao résumée en 5 points !

À la veille du match face au FC Metz, Igor Paixão s’est montré à la fois lucide et déterminé. L’ailier marseillais a évoqué sa progression personnelle, les attentes autour de l’équipe et l’importance de la fin de saison. Entre confiance retrouvée et exigence collective, son discours reflète un groupe tourné vers la performance.

Une fin de saison comme une série de finales

A lire : Ligue 1 (OM, PSG, OL…): Des pertes historiques révélées… sauf pour un club qui écrase tout avec un chiffre fou !

“On a six matchs, six finales devant nous.”

Malgré la défaite à Monaco, Paixão reste positif :

“On est dans une bonne dynamique, on évolue positivement. […] Il faut rester concentrer.”

Une progression personnelle assumée

“Maintenant je suis bien donc je suis heureux de mes performances et de la confiance que le groupe me donne.”

Le Brésilien souligne son adaptation à la Ligue 1 :

“Au début je venais d’un championnat inférieur à la France […] il fallait essayer de revenir physiquement.”

🗣️ “Je suis dans une bonne dynamique”#Paixao 🇧🇷 : “Comme vous avez vu pendant les matchs je suis dans une bonne dynamique. J’ai de la confiance et c’est bien. J’ai la confiance du coach, de mes coéquipiers. Je suis heureux et je suis bien physiquement. Au début je venais d’un… pic.twitter.com/9rILuISM2h — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 9, 2026

Les coups de pied arrêtés à travailler

“Pendant l’entraînement on travaille ces phases.”

Paixão insiste sur l’importance de ces situations :

“C’est en les pratiquant qu’on va y arriver sur le terrain. […] Moi j’aime beaucoup tirer les coups de pied arrêtés.”

🗣️ “J’aime beaucoup tirer les coups de pied arrêtés.”#Paixao 🇧🇷 : ” Les coups de pied arrêtés ? Pendant l’entraînement on travaille ces phases. C’est en les pratiquant qu’on va y arriver sur le terrain. Il faut continuer à travailler et à s’entraîner. Moi j’aime beaucoup tirer… pic.twitter.com/ZAONAAzakX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 9, 2026

La confiance insufflée par Habib Beye

“Coach Habib donne de la confiance à tout le monde.”

Paixão insiste sur l’impact du coach Habib Beye :

“Il parle pour aller au face à face même si on doit se tromper parfois.”

🗣️ “Greenwood est une pièce fondamentale de l’équipe.”#Paixao 🇧🇷 : “Greenwood est une pièce fondamentale de l’équipe. C’est un grand buteur, il nous a manqué. Le coach a mis la meilleure équipe contre Monaco. Cela a une certaine influence pour nous. Mais il faut donner le… pic.twitter.com/7bsIP5RIcS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 9, 2026

L’importance de Greenwood dans l’attaque

“C’est une pièce fondamentale de l’équipe.”

À propos de Mason Greenwood, il souligne son poids offensif :

“C’est un grand buteur, il nous a manqué. […] Cela a une certaine influence pour nous.”