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OM Actualités

OM : CPA, forme, Beye… la conf de Paixao résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

À la veille du match face au FC Metz, Igor Paixão s’est montré à la fois lucide et déterminé. L’ailier marseillais a évoqué sa progression personnelle, les attentes autour de l’équipe et l’importance de la fin de saison. Entre confiance retrouvée et exigence collective, son discours reflète un groupe tourné vers la performance.

 

Une fin de saison comme une série de finales

 

A lire : Ligue 1 (OM, PSG, OL…): Des pertes historiques révélées… sauf pour un club qui écrase tout avec un chiffre fou !

 

“On a six matchs, six finales devant nous.”

Malgré la défaite à Monaco, Paixão reste positif :
“On est dans une bonne dynamique, on évolue positivement. […] Il faut rester concentrer.”

 

 

Une progression personnelle assumée

“Maintenant je suis bien donc je suis heureux de mes performances et de la confiance que le groupe me donne.”

Le Brésilien souligne son adaptation à la Ligue 1 :
“Au début je venais d’un championnat inférieur à la France […] il fallait essayer de revenir physiquement.”

 

 

Les coups de pied arrêtés à travailler

“Pendant l’entraînement on travaille ces phases.”

Paixão insiste sur l’importance de ces situations :
“C’est en les pratiquant qu’on va y arriver sur le terrain. […] Moi j’aime beaucoup tirer les coups de pied arrêtés.”

 

 

La confiance insufflée par Habib Beye

“Coach Habib donne de la confiance à tout le monde.”

Paixão insiste sur l’impact du coach Habib Beye :
“Il parle pour aller au face à face même si on doit se tromper parfois.”

 

 

L’importance de Greenwood dans l’attaque

“C’est une pièce fondamentale de l’équipe.”

À propos de Mason Greenwood, il souligne son poids offensif :
“C’est un grand buteur, il nous a manqué. […] Cela a une certaine influence pour nous.”

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