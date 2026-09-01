OM : Cyril Astier pointe un problème de fond, « on change tout et on repart en arrière »

Invité de Débat Foot Marseille sur FCMarseille, lundi, l’agent de joueurs Cyril Astier a livré une analyse très critique de la structuration de l’Olympique de Marseille. Selon lui, le principal problème du club ne se situe pas seulement dans les hommes en place, mais dans l’absence d’une direction forte et d’une stratégie claire sur le long terme.

« Les problèmes s’accumulent »

Pour Cyril Astier, l’OM souffre avant tout d’un manque de continuité dans son projet.

« Le vrai sujet, c’est la structuration du club. Aujourd’hui, des hommes arrivent, passent, aussi compétents soient-ils, mais, en tous les cas, les hommes passent. Par contre, les problèmes s’accumulent parce qu’à un moment donné, il n’y a pas une direction claire, il n’y a pas une stratégie claire. »

L’agent estime notamment que, depuis l’arrivée de Frank McCourt, il n’a pas identifié de ligne directrice suffisamment forte concernant le recrutement, le style de jeu ou encore l’identité du club.

« Quand McCourt décide d’acheter le club, il ne met pas en place une stratégie pour dire : “Voilà, moi, je veux tel type de joueur à l’Olympique de Marseille. On va jouer ce type de football, donc on va recruter en fonction de ça. On va s’appuyer sur l’identité qui est Marseille, et pas la subir, plutôt l’utiliser.” Je ne l’ai pas vu. »

Pour regarder l’intégralité de ce DFM

« On est toujours dans la réaction »

Selon Cyril Astier, l’OM fonctionne trop souvent dans l’urgence et la réaction.

« Les gens arrivent, chacun fait un petit peu son bout de chemin, chacun essaye de faire le mieux. À chaque fois qu’ils viennent, ils mouillent le maillot pour le club. Et puis ça ne marche pas. Bon, on en prend d’autres, etc. »

Et de poursuivre :

« En fait, on est toujours dans la réaction. Et à force d’être dans la réaction, on n’a plus de stratégie. On ne va pas jusqu’au bout des choses. Parce qu’en haut, il n’y a pas une direction forte, avec des axes de développement forts. »

Pour illustrer son propos, Astier compare la gestion du club à celle d’une grande entreprise, avec des objectifs fixés sur plusieurs années et des points de contrôle réguliers.

Des fondations trop fragiles

L’agent nuance toutefois son analyse en rappelant que le football reste dépendant des résultats sportifs, capables de tout bouleverser très rapidement.

Mais, selon lui, c’est justement dans ces moments-là que la solidité de la structure doit permettre au club de résister.

« Notre métier, c’est de faire en sorte que les structures et les fondations soient suffisamment solides pour que, lorsque les résultats sportifs sont négatifs, lorsqu’il y a un peu des tempêtes — et ça arrive souvent à l’Olympique de Marseille —, les structures et les fondations soient suffisamment fortes pour continuer à avancer, ou du moins ne pas s’écrouler et repartir en arrière. »

Sa conclusion résume parfaitement son diagnostic sur l’OM :

« Et à chaque fois, nous, qu’est-ce qu’on fait ? On change tout et on repart en arrière. »

Une critique qui dépasse donc largement le mercato ou les résultats immédiats : pour Cyril Astier, le problème principal de l’OM est structurel et stratégique.