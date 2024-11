OM : Daniel Bravo donne la clé aux Marseillais pour gagner au Vélodrome

En difficulté ces dernières semaines au Vélodrome, les Marseillais vont devoir gagner face à Monaco ce week-end. Daniel Bravo a trouvé la solution.

Dans un entretien accordé à La Provence ce jeudi, Daniel Bravo revient sur les difficultés que le club a connu au Vélodrome. Pour l’ancien joueur de l’OM, il est clair que les Marseillais doivent s’appuyer sur le milieu de terrain afin d’asseoir leur jeu et dominer l’adversaire.

Le milieu est extraordinaire, il peut réussir à donner le plus qui manque au Vélodrome — Bravo

« Rabiot, c’est un joueur hors-norme. À Lens, il a rayonné. Puissant, dominateur, il a fait le travail de deux. Le milieu est extraordinaire, il peut réussir à donner le plus qui manque au Vélodrome pour dominer l’adversaire et marquer. Rongier ne fait pas de bruit, mais est très intelligent, court sans arrêt. Hojbjerg est très complet, costaud. Il m’a impressionné à Lens et monte en puissance. Il parle à l’arbitre, embrouille tout. Il est beaucoup mieux physiquement, tout comme Rabiot qui retrouve la grande forme après avoir marqué deux buts en équipe de France. C’est aussi une bonne idée d’avoir mis Geoffrey Kondogbia derrière, avec Leonardo Balerdi. Il y a du métier, c’est solide », a expliqué l’ancien joueur à La Provence.

Clément Turpin : Un arbitre contesté par l’OM

L’arbitrage de Turpin, souvent perçu comme sévère envers l’OM ces dernières années, est devenu un sujet de mécontentement récurrent sur la Canebière.

L’OM compte à peine 16% de victoires en Ligue 1 depuis 2 ans lorsque Clément Turpin est au sifflet.. 🤯❌️ pic.twitter.com/U6YtSdIWgK — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 25, 2024

L’arbitrage de Clément Turpin dans les matchs de l’OM a fréquemment été source de tensions. Les supporters marseillais lui reprochent sa gestion des cartons et des décisions jugées sévères, notamment à des moments clés. Les statistiques des dernières saisons illustrent cette frustration croissante.

A lire : Mercato OM : « Il y a quelque chose de signé »

Saison 2020/2021 : Lors du match contre Rennes (15e journée), l’OM perd 2-1, et Turpin distribue plusieurs cartons jaunes, dont un rouge pour un joueur marseillais. Contre Lille (28e journée), l’OM subit une nouvelle défaite 2-0 avec une gestion des cartons jugée excessive.

: Lors du match contre Rennes (15e journée), l’OM perd 2-1, et Turpin distribue plusieurs cartons jaunes, dont un rouge pour un joueur marseillais. Contre Lille (28e journée), l’OM subit une nouvelle défaite 2-0 avec une gestion des cartons jugée excessive. Saison 2021/2022 : À Nice (3e journée), l’OM concède un match nul (1-1) avec quatre cartons jaunes. Contre Saint-Étienne, bien que l’OM s’impose 4-2, l’arbitre distribue plusieurs cartons jaunes aux Phocéens.

: À Nice (3e journée), l’OM concède un match nul (1-1) avec quatre cartons jaunes. Contre Saint-Étienne, bien que l’OM s’impose 4-2, l’arbitre distribue plusieurs cartons jaunes aux Phocéens. Saison 2022/2023 : À Paris (11e journée), l’OM perd 1-0, et Turpin attribue un carton rouge à un joueur marseillais. En février 2023, contre Nice, l’OM est défait 3-1 avec une nouvelle avalanche de cartons jaunes.

: À Paris (11e journée), l’OM perd 1-0, et Turpin attribue un carton rouge à un joueur marseillais. En février 2023, contre Nice, l’OM est défait 3-1 avec une nouvelle avalanche de cartons jaunes. Saison 2023/2024 : Plus récemment, lors du match contre Toulouse, l’OM obtient un nul 2-2, mais récolte encore plusieurs cartons jaunes.

Les principaux reproches des supporters marseillais à l’égard de Clément Turpin concernent la fréquence des cartons jaunes et rouges infligés mais aussi des interprétations sur des buts ou fautes dans la surface. L’OM semble systématiquement désavantagé par une application stricte du règlement, notamment dans des situations où d’autres arbitres pourraient se montrer plus cléments. Cela a contribué à l’image d’un arbitre partial aux yeux des fans de l’OM.

OM – Monaco : Un match à enjeux et une pression supplémentaire

La rencontre OM – Monaco, déjà cruciale pour les ambitions européennes du club, s’annonce tendue. Les Marseillais devront non seulement affronter un adversaire de taille dans la lutte pour les places européennes mais les hommes de De Zerbi vont devoir montrer un autre visage au Vélodrome. L’OM est bien plus à l’aise à l’extérieur cette saison…

Conclusion

La nomination de Clément Turpin pour arbitrer ce match OM – Monaco ne manquera pas de raviver les tensions. Les supporters marseillais espèrent que l’arbitre restera impartial et que ses décisions ne viendront pas perturber le parcours de l’OM, déjà sous pression dans cette course au podium.