OM : Daniel Riolo a peur d’une première erreur de Beye !

Dans un contexte de crise après la nomination d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, l’éditorialiste Daniel Riolo a émis des réserves ce jeudi lors de l’émission After Foot sur RMC. L’ancien capitaine olympien a été officiellement présenté par le club cette semaine après le départ de Roberto De Zerbi, mais certains observateurs restent prudents sur le diagnostic posé par le technicien sur l’état du groupe.

Un discours d’entraîneur jugé trop optimiste selon Riolo

Arrivé à l’Olympique de Marseille le 18 février 2026 avec un contrat jusqu’en 2027, Habib Beye a tenu une conférence de presse jeudi après-midi dans laquelle il a notamment évoqué l’état de ses joueurs et l’état d’esprit général du groupe.

🗣️ “Je suis prêt, je ne considère pas que l’équipe est malade”#Beye : “Je me suis construit dans le temps, j’ai pris ma première expérience en National, j’ai pris le temps d’y aller étape par étape. Je n’ai rien à prouver à qui que ce soit. Si je suis là, c’est parce que j’ai… pic.twitter.com/RrhB2O25w2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 19, 2026

Pour le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo, s’exprimant dans After Foot jeudi soir, ce ton confiant pourrait être une erreur de diagnostic. Si Riolo reconnaît les qualités de Beye comme communicant, il conteste l’idée que l’équipe ne soit « pas malade » sur le plan mental.

« Dans sa conférence, je ne suis pas d’accord quand il dit que cette équipe n’est pas malade. Et j’espère qu’il ne le pense pas parce que ce serait sa première erreur », a déclaré Riolo en réaction au discours du nouvel entraîneur. Selon lui, une équipe qui concède régulièrement des retournements de situation late dans les matchs affiche plutôt des lacunes mentales à gérer les émotions et les fins de rencontre.

Pour Riolo l’OM est malade

Dans la même intervention, Riolo a mis en avant un axe de travail qu’il juge prioritaire pour l’OM : le renforcement de la confiance et de la cohésion du groupe. Au-delà des schémas tactiques et des ajustements de jeu, il souligne que le volet psychologique et la gestion émotionnelle seront des défis majeurs pour Habib Beye, alors que Marseille aborde des échéances importantes en Ligue 1 et en Coupe de France.

Cette critique s’inscrit dans un climat déjà tendu autour de l’équipe phocéenne, qui se bat pour retrouver une dynamique positive en championnat après une période troublée.