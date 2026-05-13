OM : Daniel Riolo annonce de grosses révélations sur la saison marseillaise

Alors que l’OM traverse une fin de saison extrêmement agitée, Daniel Riolo a annoncé qu’il dévoilerait prochainement les coulisses de l’exercice 2025-2026 du club phocéen. Dans L’After Foot sur RMC Sport, le journaliste a notamment évoqué les difficultés rencontrées par Roberto De Zerbi avant son départ.

Selon Riolo, le technicien italien aurait été profondément fragilisé par le contexte marseillais et la gestion globale de l’environnement du club.

« Quand la saison se terminera, je raconterai tout ce qui s’est passé autour de De Zerbi. Comment il est devenu fou, c’est une mauvaise gestion de tout ce qui s’est passé autour du club. »

Le chroniqueur estime que les problèmes de l’OM dépassent largement le simple aspect sportif.

« Je pense que le vrai problème pour l’OM, ce n’est pas le coach, le directeur sportif ou les joueurs, mais l’environnement mal géré. C’est là que ça a pété. »

Pour Riolo, la pression permanente autour du club marseillais finit par user même les profils les plus solides. Il a d’ailleurs établi un parallèle avec la situation actuelle de Habib Beye.

« De Zerbi, ce n’était pas un mauvais coach, sauf qu’il est devenu fou. Habib Beye est en train de vivre la même chose. »

Le journaliste estime que tant que l’OM ne parviendra pas à stabiliser son environnement global, aucun entraîneur ne pourra réellement réussir dans la durée.

« À un moment donné, si on ne trouve pas à Marseille comment vivre avec l’environnement, je peux t’assurer que tu peux faire défiler tous les entraîneurs et directeurs sportifs du monde… »

Enfin, Riolo a également pris la défense d’Habib Beye face à certaines informations relayées ces dernières semaines autour du club olympien.

« Il y a eu des mensonges, des histoires inventées pour lui faire du mal. Et dire ça, ça n’est pas dire que Beye a tout fait bien à l’OM. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de crise profonde à Marseille, marqué par les tensions internes, les polémiques autour du vestiaire et la restructuration en cours du secteur sportif pour la saison prochaine.