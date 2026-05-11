OM : Daniel Riolo : “C’est absolument dégueulasse !”

La victoire de l’OM sur la pelouse du Havre (1-0) n’a pas seulement permis aux Marseillais de rester en vie dans la course à l’Europe. Elle a aussi donné lieu à une très forte prise de parole de Habib Beye contre une partie des médias.

En conférence de presse d’après-match, le technicien marseillais est apparu particulièrement remonté après plusieurs informations relayées ces derniers jours autour de tensions internes et notamment concernant Mason Greenwood.

« J’ai rarement vu un tel acharnement sur une personne . Ce qui me dérange, ce sont les mensonges vis-à-vis de moi et de ma personne (…) Nous sommes entrés dans une course à l’info, à la mauvaise info et aux mensonges », a lâché Beye face aux journalistes.

Quelques heures plus tard dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a publiquement soutenu Habib Beye, dénonçant à son tour une forme d’acharnement autour du coach marseillais.

« Les réseaux sociaux dictent des conduites chez certains journalistes. C’est absolument dégueulasse ! Il y a une mode qui consiste à démonter Habib Beye. Il y a eu des histoires inventées… pour lui faire du mal. »»

Le journaliste de RMC a toutefois précisé qu’il ne cherchait pas à exonérer totalement le coach olympien de ses responsabilités sportives.

« Je ne dis pas qu’il n’a jamais fait d’erreur, qu’il a fait les bons choix ou les bonnes compositions d’équipe. Ça n’a rien à voir avec ça. »

Dans un contexte extrêmement tendu autour de l’OM depuis plusieurs semaines, cette séquence illustre une nouvelle fois la fracture grandissante entre le club, son environnement médiatique et une partie des supporters, alors que la saison marseillaise touche à sa fin.