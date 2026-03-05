OM : Daniel Riolo demande à ce joueur marseillais de changer de club !

Trois jours après une victoire spectaculaire contre Lyon en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France par Toulouse (2-2, 3 t.a.b. 4), mercredi. Une nouvelle désillusion pour l’OM, qui confirme une saison irrégulière. Dans l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste Daniel Riolo a analysé cette sortie prématurée et pointé plusieurs problèmes marseillais.

Une élimination qui relance les doutes autour de l’OM

Dimanche encore, l’Olympique de Marseille pensait avoir retrouvé un peu d’élan en renversant Lyon (3-2) lors d’un match spectaculaire de Ligue 1. Mais l’enthousiasme est rapidement retombé avec l’élimination en Coupe de France face à Toulouse après une séance de tirs au but.

Pour Daniel Riolo, cette défaite illustre surtout la fragilité persistante de l’OM. “Les pansements craquent vite”, a-t-il analysé dans l’After Foot. “Dans un match un peu foufou, ils s’en étaient sortis mais je ne sais pas s’ils sont réellement guéris. Ils n’ont jamais guéri. A chaque fois, on y croit, on avait dit la même chose après Lens, on avait voulu y croire et c’était retombé la semaine suivante. Battre Lyon – parce que c’est un classique du championnat et que le scénario était fou -, tu te dis forcément que ça va mettre des pansements, soigner un peu la tête et retrouver de la confiance, mais non! Ils ont marqué très vite, ils ont de quoi être bien dans le match mais ils n’ont jamais maitrisé quoi que ce soit. Ils ont livré une prestation insuffisante, médiocre. A l’arrivée au moment des tirs au but, qui s’est dit: ‘Marseille va s’en sortir?’ On s’est tous dit: ‘ils sont malades’.”

Balerdi, “C’est trop dur, change d’univers, change de club”

L’éditorialiste de RMC a également critiqué la gestion de la séance par l’entraîneur Habib Beye, notamment la décision de laisser Leonardo Balerdi tirer un penalty. Le défenseur central de l’OM, en manque de confiance ces dernières semaines, a vu sa tentative repoussée par le gardien toulousain.

“L’entraineur se dit: ‘il a le courage, il veut y aller’ mais non en fait“, a estimé Daniel Riolo. “Il faut lui dire: ‘arrête, t’en fais trop dans tout ce que tu veux faire. Tu veux acheter de la confiance mais ce n’est pas comme ça qu’on fait’. La confiance, ça ne s’achète pas au supermarché.”

A lire : FANCAM OM – TFC : Eliminé ! Dégout, colère… Les supporters n’en peuvent plus ! Balerdi visé !

Selon lui, la hiérarchie des tireurs aurait dû être différente. “Le début, c’est Greenwood, Aubameyang. Tu fais tirer les deux, ils le maitrisent parfaitement, ils marquent, pas de souci”, a-t-il expliqué en évoquant Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang.

Il poursuit : “Qu’un défenseur central tire un penalty, c’est du grand classique également mais pas lui (Balerdi). Aguerd s’en tire par miracle parce qu’on fait retirer mais la façon dont il a tiré était grotesque. L’entraîneur doit dire: ‘je ne peux pas t’envoyer Leo, reste sur le banc, je vois que tu veux te racheter’. Ce gars-là se fouette tout seul, il est en souffrance permanente. Je pense qu’il a des nœuds à la tête mais les supporters ne vont pas avoir de peine. C’est trop dur, change d’univers, change de club. On voit, il a toute la misère du monde sur lui, il prend tout sur lui, il essaie de s’en sortir. On le voit que tu veux bien faire mais tu n’y arrives pas, tu es malade. C’est malheureux à dire mais c’est comme ça. Jamais de la vie, il ne doit tirer un penalty.”

Cette élimination prive l’Olympique de Marseille d’une opportunité de titre national cette saison et relance les interrogations autour de la régularité du club phocéen. Pour Habib Beye et ses joueurs, l’objectif reste désormais le championnat et la course aux places européennes en Ligue 1.