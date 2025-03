OM : Daniel Riolo dénonce un « SCANDALE MONUMENTAL » autour du PSG et de Nasser !

Dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots au sujet de la situation actuelle du football français et du rôle central du Paris Saint-Germain. Le journaliste s’est exprimé sans détour, pointant du doigt des dérives graves après les banderoles polémiques déployées récemment au Parc des Princes.

Daniel Riolo est revenu sur les polémiques qui entourent le PSG et plus largement le football français. Entre banderoles polémiques, influence démesurée du club parisien et inertie des instances, le journaliste n’a pas mâché ses mots et tire la sonnette d’alarme.

« À tous ceux qui disent « Oui, Riolo, il retourne sa veste »… La semaine dernière, j’ai dit exactement l’inverse. J’ai dit que j’en avais marre que le PSG soit toujours montré comme l’exemple, et que ça se passe toujours au Parc. Sauf que trois jours après, on assiste à un dérapage comme on n’en avait plus vu depuis longtemps. Là, on parle de banderoles qui vont bien au-delà des simples insultes de déstabilisation. C’est écrit noir sur blanc. Et quand c’est écrit, c’est réfléchi, prémédité. Il n’y a aucune excuse. Pendant ce temps, le président de la LFP est tranquillement assis à côté du président du PSG… On voit bien qu’aujourd’hui, il agit comme son secrétaire particulier. C’est clair qu’il y a un problème. »

C’est UN SCANDALE MONUMENTAL — Riolo

Pour Riolo, le malaise dépasse le simple cadre sportif et révèle un dysfonctionnement profond au sommet des instances :

« On traverse une faillite morale, économique et politique dans notre football, et ça ne date pas d’hier. Ça fait des années que ça dure. Notre football est aujourd’hui contrôlé par un club et un président qui agit en mode mafieux. C’est un scandale monumental. Ce qu’il se passe actuellement est gravissime. Quand Madame Rabiot dit que « tout le monde a peur du PSG », ce n’est pas pour rien. Je dis la même chose depuis trois semaines. Il y a même des projets que j’avais commencés et que j’ai dû abandonner pour ces raisons-là. Et quand Adrien Rabiot fait un post Instagram où il vise directement Nasser, alors qu’il sait très bien que ce n’est pas lui qui a écrit ces banderoles… d’après vous, pourquoi il fait ça ? Pour Mbappé a dit la même chose ? il faut ouvrir les yeux sur ce qu’il se passe»

Des propos forts, qui devraient continuer d’alimenter le débat autour de l’influence du PSG dans le football français.

