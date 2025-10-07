OM : Daniel Riolo fixe un objectif de points à De Zerbi !

Alors que le championnat de Ligue 1 a repris sur un rythme soutenu, les observateurs du football français commencent déjà à comparer les forces en présence. Sur les ondes de RMC, dans l’After Foot, Daniel Riolo a livré une analyse sans détour sur le niveau actuel de l’Olympique de Marseille et les ambitions du club phocéen cette saison.

Toujours tranchant, Daniel Riolo a rappelé à quel point le fossé avec le Paris Saint-Germain restait immense malgré les progrès marseillais. « On a tous envie que le championnat soit disputé avec des écarts réduits, surtout pas celui de l’année dernière ou celui d’avant. On aimerait que quand Paris et l’OM vont se jouer au printemps au Parc, ce soit un match avec trois points cruciaux. Maintenant, la vérité, c’est que le PSG au complet fracasse tout le monde. »

Riolo : “Le PSG au complet fracasse tout le monde”

Une déclaration lucide, qui souligne la domination persistante du club parisien, malgré la volonté de la Ligue 1 d’offrir un suspense plus dense. Pour Riolo, le PSG reste un cran au-dessus, mais il reconnaît que l’OM version Roberto De Zerbi semble mieux armé que par le passé. « L’OM est néanmoins plus fort sur le papier mais il va falloir le montrer. Il faut prendre au moins 10 points de plus que la saison dernière. De Zerbi est aussi plus calme grâce aux résultats. »

Il faut prendre au moins 10 points de plus que la saison dernière

Avec un effectif renforcé cet été et un De Zerbi désormais bien installé sur le banc, l’OM affiche un visage plus cohérent et plus ambitieux. Le technicien italien, connu pour son jeu de possession et son exigence tactique, a su stabiliser un groupe longtemps irrégulier.

Mais pour Riolo, la réussite passera avant tout par une régularité accrue et une capacité à rivaliser avec les meilleurs, notamment lors des grands rendez-vous face à Paris. Prendre « dix points de plus que la saison dernière » signifierait viser clairement le podium, voire plus si le PSG venait à faiblir.