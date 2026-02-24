OM : Daniel Riolo insiste sur LE problème principal !

Les propos de Daniel Riolo sur RMC relancent le débat autour de la communication d’Olympique de Marseille et de son entraîneur Habib Beye. Le journaliste pointe des incohérences dans le discours du technicien marseillais et insiste sur la dimension mentale des difficultés actuelles. Des déclarations qui résonnent dans un contexte sportif sous tension.

Une communication de Beye jugée contradictoire

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo s’est montré critique envers la prise de parole d’Habib Beye. Le journaliste estime que l’entraîneur de l’OM s’est « trompé dans sa première analyse », en référence à sa déclaration initiale : « cette équipe n’est pas malade ».

Riolo souligne ensuite un changement de ton après Brest-OM, évoquant « peut-être un problème ». Il relie cette évolution à l’organisation d’un stage, présenté comme un levier psychologique. Selon lui, « tout le problème de l’OM depuis des semaines et des semaines, c’est dans la tête ».

Le journaliste insiste sur la distinction entre les données mesurables – physiques et tactiques – et la dimension mentale, qu’il juge centrale : « Tous ces éléments-là, tu les as. Ce que tu n’as pas, c’est ce qui se passe dans la tête. »

Pour Riolo, l’aspect mental au cœur du débat

Daniel Riolo poursuit son analyse en s’attardant sur une autre déclaration d’Habib Beye : « je suis sûr que nous allons faire un grand match ». Une phrase prononcée peu avant le coup d’envoi et que Riolo dit ne « pas du tout comprendre ».

Il évoque une première période « catastrophique », marquée selon lui par un déficit « d’attitude » et « d’intensité ». Le journaliste met en avant une « gestion de l’émotion terrible », revenant sur une problématique mentale récurrente cette saison.

Riolo espère un ajustement du discours de l’entraîneur de l’OM, estimant que sans correction sur cet aspect, « l’OM n’ira nulle part cette année ».

Ces déclarations s’inscrivent dans un climat où la communication de l’OM, les performances sportives et la solidité psychologique du groupe restent étroitement scrutées.