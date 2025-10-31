OM : Daniel Riolo lance un signal d’alerte sur le projet olympien

Tenu en échec par Angers (2-2) au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a encore laissé filer une belle occasion de recoller au PSG. Une nouvelle prestation irrégulière qui a suscité la réaction de Daniel Riolo, dans l’After Foot sur RMC, jeudi soir. Pour le journaliste, l’équipe de Roberto De Zerbi n’a toujours pas franchi le cap nécessaire pour “appartenir au monde des grands”.

« J’ai aimé la question qu’a posée Roberto De Zerbi hier : “Il faut qu’on détermine à quel monde on veut appartenir.” L’OM aurait tout intérêt à arrêter de parler du PSG et à se concentrer sur lui-même. Même dans un futur proche ou moyen, ils ne seront pas dans ce monde-là. »

Pour le journaliste de RMC Sport, Marseille reste trop inconstant et manque de rigueur pour viser plus haut.

« Cela va passer par une exigence bien plus importante qui va leur interdire de refaire le match d’hier, à savoir une première mi-temps catastrophique. Si tu veux appartenir au monde des grands, il n’y a pas de relâchement. Tu déglingues Angers, tu mets le troisième but, tu ne rates pas des occasions comme ça. »

Le chroniqueur a également pointé du doigt un manque de constance dans le jeu et des choix discutables dans la gestion du groupe :

« Cette façon de jouer, je n’arrive pas à la comprendre. Parfois c’est intense, parfois c’est mou. Il faut aussi apprendre à bien gérer le turnover. »

Malgré son ton critique, Riolo tempère son jugement et accorde encore un peu de crédit aux Olympiens :

« L’OM a le droit à ce qu’on soit encore indulgent et patient. Ils ont encore un peu de crédit. Ils sont encore très bien placés en Ligue 1. En Ligue des champions, tout espoir n’est pas perdu de sortir de la phase de poules. »

Toujours troisièmes du championnat, les Marseillais devront réagir dès samedi à Auxerre, avant de défier l’Atalanta Bergame mercredi prochain en Ligue des champions.