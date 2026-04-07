OM : Daniel Riolo pointe le plus gros problème des Marseillais…

Battu sur la pelouse de Monaco (1-2), l’Olympique de Marseille a laissé filer des points précieux dans la course au podium de Ligue 1. Après la rencontre, le journaliste Daniel Riolo a livré une analyse sans concession sur RMC, insistant sur un facteur mental qui plomberait les performances marseillaises.

Un manque de confiance qui coûte cher à l’OM

Depuis plusieurs semaines, l’OM enchaîne des résultats irréguliers en Ligue 1, et ce revers face à Monaco confirme une tendance inquiétante. Dans l’émission sur RMC, Daniel Riolo a clairement identifié la principale faiblesse actuelle des Olympiens. « La confiance est l’élément clé », a-t-il expliqué. « Maintenant, ce soir, tu joues contre une équipe qui est de ton niveau, contre laquelle tu perds, mais tu peux largement faire un meilleur résultat. Oui, la confiance fait la différence, sur un mec comme Balogun qui tente ce geste-là, sur Zakaria qui colmate à peu près tout derrière. Toi, derrière, tu es plutôt dans le doute, à l’image de ce que fait Pavard, à l’image des changements incessants, tu n’arrives pas à trouver réellement quelle est ta bonne défense. »

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Un constat qui met en lumière les difficultés défensives et l’instabilité tactique de l’Olympique de Marseille, notamment dans les phases clés du match.

Amine Gouiri convaincant, des choix interrogés pour Habib Beye

Malgré la défaite, certains motifs de satisfaction émergent, à commencer par la prestation de Amine Gouiri. Daniel Riolo a salué la performance de l’attaquant marseillais, tout en s’interrogeant sur sa gestion récente. « Le schéma de ce soir, je l’ai trouvé intéressant. Gouiri, je l’ai trouvé super bon. Je trouve qu’il a fait un très bon match. Il était dans tous les bons coups. S’il faut faire un reproche à Habib Beye, à moins qu’il n’y ait une explication physique, c’est pourquoi il n’était pas titulaire ces dernières semaines. Pour moi, c’est ton meilleur attaquant. Il se trouve qu’il s’en est trop privé. Là, son positionnement, il décrochait, tout ce qu’il a fait, j’ai trouvé que c’était bon. Paixao a fait un super match dans le couloir. Il a été présent tout le temps. Il descendait, il remontait… »

Dans un contexte où l’OM joue gros dans la dernière ligne droite du championnat, ces choix sportifs et cette fragilité mentale pourraient peser lourd dans la lutte pour les places européennes.