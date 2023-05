OM : Daniel Riolo voit un gros problème dans l’effectif marseillais

Ce dimanche face au SCO d’Angers, l’Olympique de Marseille a pris les trois points grâce à des buts de Veretout, Payet et Sanchez. Malgré la victoire, Daniel Riolo met quelques bémols sur les prestations des Marseillais.

L’Olympique de Marseille recolle au RC Lens ce dimanche soir après sa victoire face au SCO d’Angers. Au micro de RMC après la rencontre, Daniel Riolo a apporté une analyse sur la prestation des joueurs d’Igor Tudor. Pour le journaliste et éditorialiste de l’After Foot, les Olympiens ont un problème de fond dans leur équipe. Il concède cependant qu’il ne s’agit pas d’un problème tactique.

« On n’est pas dans le mal joué, avoue Daniel Riolo au micro de RMC. Les intentions de l’OM sont toujours excellentes, portées vers l’avant. Cette équipe veut dominer, elle veut être protagoniste. C’est juste qu’il manque un peu de classe dans cette équipe pour qu’il y ait plus de panache… Plus de buts. Pour que dans certains matchs ça se passe mieux, notamment les deux qui laisseront des regrets comme Strasbourg et Montpellier au Vélodrome qui auraient donné 6 points de plus à l’OM. Ces victoires-là devaient exister. Ce n’est pas mal jouer. Sinon on parle de tactique frileuse même si chacun joue comme il le veut. Prendre des risques, créer des déséquilibres… Ca, l’OM le fait tout le temps ! Leur seul problème c’est que devant parfois ils sont malhabiles. Il y a une action d’Alexis Sanchez qui centre au second poteau et Kolasinac passe à côté du ballon… Il y a des détails techniques, un petit manque de talent. Sinon, tu ne peux pas leur reprocher grand chose au fond ! »

🎙 @DanielRiolo après OM-Angers : « Attaquer, tenter des belles choses, provoquer le déséquilibre… l’OM le fait tout le temps. Le problème ce soir, c’est qu’il manque juste un petit peu de talent devant. Hormis ça, tu ne peux pas leur reprocher grand-chose. » pic.twitter.com/mlkNryrExV — After Foot RMC (@AfterRMC) May 14, 2023

On croit toujours à la deuxième place

« Il n’y a jamais de matchs faciles, déclare Igor Tudor à Prime Vidéo. On aurait dû marquer en premier. On a perdu du rythme et ils ont marqué le premier but. Félicitations à eux. On a mieux joué en deuxième mi-temps et on peut être fier de nous. On savait qu’Angers jouait bas et qu’on n’allait pas avoir beaucoup d’espaces. Je voulais avoir des joueurs capables de faire des différences en un contre un. On a eu beaucoup d’occasions, ça, c’est important. On croit toujours à la deuxième place bien sûr. On ne sait jamais ce que Lens peut va faire. Tout est encore possible.«