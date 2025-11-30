OM : Darryl Bakola préservé : les raisons de son absence face à Toulouse !

Trois jours après sa prestation remarquée en Ligue des champions, l’absence de Darryl Bakola dans le groupe de l’OM face à Toulouse samedi (2-2) a suscité de nombreuses interrogations chez les supporters marseillais. Titulaire surprise et performant lors de la victoire contre Newcastle (2-1), le jeune milieu de terrain n’apparaissait même pas sur la feuille de match au Vélodrome pour la 14e journée de Ligue 1. Selon les informations de RMC, plusieurs éléments expliquent cette décision de Roberto De Zerbi, qui a choisi de ne pas convoquer son jeune talent.

Rotation et choix tactiques pour De Zerbi

La première raison avancée tient à une simple logique de rotation. Avec une infirmerie qui commence à se vider, le groupe marseillais retrouve progressivement de la profondeur. Le staff disposait samedi d’une liste « solide » de 21 joueurs, notamment dans l’entrejeu, où la concurrence est forte. Dans ce contexte, Roberto De Zerbi a privilégié un profil offensif supplémentaire sur le banc.



C’est ainsi que le jeune ailier Tadjidine Mmadi a été retenu plutôt que Darryl Bakola. Un choix purement sportif qui s’inscrit dans la volonté de l’entraîneur italien d’équilibrer au mieux son banc face à une équipe toulousaine réputée pour son intensité et ses phases de transition rapides. Pour De Zerbi, disposer d’un ailier supplémentaire était plus pertinent dans le scénario anticipé du match.

Une légère alerte physique au mollet

La seconde raison évoquée est d’ordre physique. Le milieu marseillais, qui fête ses 18 ans ce dimanche, a ressenti une petite douleur au mollet après la rencontre de mardi. Rien de grave selon RMC, mais suffisamment pour inciter le staff à la prudence. Le club a ainsi décidé de préserver Bakola, encore ému et sollicité après son match européen réussi.

Bakola / Benatia, ça parle ballon depuis 10 minutes grands gestes à l’appui. #OM pic.twitter.com/P6MyUntsok — Florent Germain (@flogermain) November 29, 2025



Cette gestion mesurée vise à éviter tout risque alors que le calendrier reste dense. Sans Bakola, l’OM a pourtant laissé filer deux points dans les derniers instants face au TFC, un nul frustrant dans la course aux places européennes.

La prochaine échéance arrive vite : Marseille se déplacera à Lille vendredi (20h45) pour ouvrir la 15e journée de Ligue 1. Reste à savoir si Darryl Bakola fera son retour dans le groupe pour cette rencontre importante.