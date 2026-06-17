OM : De Bono est cash et ne remercie pas l’ancienne direction !

Sur le plateau de FC Marseille, les inquiétudes autour de la situation de l’OM ont une nouvelle fois animé les débats. Entre erreurs de recrutement, héritage laissé par les anciennes directions et absence de stabilité structurelle, plusieurs intervenants ont pointé du doigt des problèmes installés depuis de nombreuses années.

Alors que l’OM attend toujours le verdict de l’UEFA, de nombreux supporters s’interrogent sur les raisons qui ont conduit le club dans une situation aussi délicate. Sur le plateau de FC Marseille, Jean-Charles De Bono n’a pas hésité à mettre en cause les dirigeants passés. « Si on est dans l’embarras aujourd’hui, c’est aussi un petit peu de leur faute. Ils nous ont bien laissés dans la merde. »

Au-delà de la situation financière, il regrette surtout le décalage entre le discours affiché ces dernières saisons et la réalité observée sur le terrain. « On nous expliquait qu’on recrutait des joueurs pour leur état d’esprit. Aujourd’hui, on a du mal à sortir trois ou quatre joueurs de l’effectif », explique à son tour Cyril Astier, agent de joueur.

Pour lui, les difficultés actuelles sont la conséquence d’une accumulation d’erreurs qui remonte à plusieurs années. « Ce n’est pas un problème qui date d’hier. Ça s’accumule depuis des années et des années. »

Le vrai problème, construire un club durable

De son côté, De Bono partage lui aussi ce constat. L’ancien Olympien estime que les changements d’hommes ne suffisent pas à régler les difficultés du club. Selon lui, la capacité de l’OM à bâtir une structure solide capable de résister aux changements de dirigeants, d’entraîneurs ou de joueurs est une anomalie.

Cyril Astier, agent de joueurs et invité de l’émission, a lui aussi insisté sur cette notion de stabilité. « Aujourd’hui, qu’est-ce qui fait qu’un club devient structurellement solide et pérenne, quels que soient les hommes qui passent ? C’est ce qu’on n’a toujours pas réussi à créer. »

Une analyse qui rejoint celle de nombreux observateurs. Au-delà du mercato ou des résultats immédiats, l’OM semble encore à la recherche d’un modèle durable capable d’assurer sa stabilité sur plusieurs années.

Pour plusieurs intervenants du plateau, la véritable reconstruction du club passera avant tout par la mise en place d’un projet cohérent, capable de survivre aux changements de personnes et aux turbulences sportives. Un chantier qui apparaît aujourd’hui comme l’un des plus importants pour l’avenir de l’Olympique de Marseille.