OM : De gros doutes en interne sur le niveau d’un cadre d’Igor Tudor?

En baisse de niveau ces dernières semaines, Pau Lopez pourrait avoir de la concurrence cet été à son poste. Au club, on considèrerait ses performances comme inquiétantes.

Arrivé pour remplacer Steve Mandanda à l’OM, Pau Lopez n’a pas encore réussi à s’imposer auprès des supporters. Pire, en interne au club, on lui trouve également de gros défauts , notamment sur les buts pris ces dernières semaines. La Provence s’est penché sur son cas ce jeudi.

Au club, le portier espagnol ne ferait pas l’unanimité. Ses récentes prestations sont jugées insuffisantes et auraient « du mal à être digéré » d’après La Provence. De quoi relancer le débat sur son avenir? Ces dernières semaines, les noms de Yacine Bounou et Alban Lafont ont été cité à l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Je n’ai pas envie de partir ! »

🔷️ En interne, les buts concédés par Lopez face à Lille ont du mal à être digérés. Ils sont qualifiés de « buts dignes de U14 ». 🗞 La Provence #TeamOM | #LOSCOM pic.twitter.com/U7M8k28K5d — OM Inside (@OM_Inside) May 25, 2023

Pau Lopez doit mettre des gros matchs à son crédit

En mars dernier déjà, Florent Germain, journaliste correspondant à Marseille pour RMC s’est exprimé à ce sujet. « Je ne pense pas que Pau Lopez a mis tout le monde d’accord. Je pense que c’est un gardien fiable, affirmait le journaliste dans l’After Foot. Mais dire qu’il a mis tout le monde d’accord, je pense que ce n’est pas encore le cas. Chez les supporters il y a encore des débats. Parce que mettre tout le monde d’accord ça voudrait dire que tu es prêt à lui pardonner une éventuelle erreur ou un match un petit peu raté. Où là tu vas dire « ce n’est pas grave on a confiance en lui ». Moi je suis persuadé que si Pau Lopez fait une boulette, un ou deux matchs ratés on va lui tomber dessus et beaucoup de supporters vont être très critiques envers lui. C’est pour ça que je pense qu’il n’a pas encore mis tout le monde d’accord. Et que je le répète il faut qu’il mette à son crédit certains gros matchs. Et qu’il est une partie prenante dans une fin de saison qui doit ramener l’OM vers la 2e place. Et là peut-être qu’effectivement en fin de saison si tu rajoutes à ça un match référence, deux ou trois arrêts décisifs qui compteront et qui auront marqué les esprits-là, on pourra dire qu’il a mis tout le monde d’accord.«