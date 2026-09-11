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OM : de la D3 espagnole au douzième homme de Genesio, l’ascension d’Abdallah !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Dans un effectif marseillais réduit et privé de plusieurs solutions offensives, Keyliane Abdallah est en train de se faire une vraie place. À 20 ans, l’ailier de l’OM profite du contexte, mais surtout d’une progression personnelle importante après un prêt décisif à Tarragone.

 

Un prêt qui a tout changé

Longtemps freiné dans sa progression à Marseille, Abdallah a franchi un cap lors de son prêt en D3 espagnole au Nastic de Tarragone.

Parti seul en Espagne en janvier dernier, le jeune attaquant a dû sortir de son confort. Cette expérience lui a permis de gagner en maturité, mais aussi de mieux structurer son quotidien.

Selon L’Équipe, Abdallah est revenu cet été plus fort physiquement, avec davantage de masse musculaire et une attention beaucoup plus importante portée au sommeil, à la nutrition, au travail individuel et même à la préparation mentale.

 

Harit : « Il peut être un joueur très important »

Ses progrès ont rapidement été remarqués par Bruno Genesio et ses partenaires.

Amine Harit s’est montré très élogieux à son sujet :

« C’est un jeune très talentueux, il découvre la L1 petit à petit, il a les qualités pour être un joueur très important, dans un effectif qui n’est pas important. »

Le Marocain insiste aussi sur sa progression :

« Il a énormément progressé entre le moment où je l’ai vu et celui où je l’ai retrouvé, il est sur la bonne route. »

Abdallah a déjà su se montrer contre Strasbourg, Monaco puis le Paris FC, en apportant de la percussion et de l’énergie sur le côté droit.

Dans un secteur où l’OM manque de spécialistes depuis le départ de Greenwood et le repositionnement de Weah, le contexte lui est clairement favorable.

Mais au-delà des circonstances, Abdallah semble surtout avoir gagné en maturité et en exigence. Il pourrait bien devenir l’une des révélations inattendues de la saison marseillaise.

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