OM : De Lange a besoin d’un déclic !

Installé comme titulaire cette saison dans les cages de l’OM, Jeffrey de Lange doit encore dissiper certains doutes. Le gardien néerlandais ne souffre pas réellement de la concurrence, mais il reste en quête d’un match référence pour s’imposer pleinement.

Courtisé par Twente cet été, De Lange est finalement resté à Marseille, tandis que Geronimo Rulli a quitté le club. Dans un contexte où l’OM n’a pas pu recruter, le Néerlandais s’est retrouvé propulsé numéro un.

Mais les chiffres interrogent : 16 buts encaissés en 8 matches de Ligue 1 avec l’OM, soit une moyenne de deux par rencontre.

« Il lui faut un match référence »

Selon une source interne citée par L’Équipe, le gardien doit surtout enchaîner pour prendre confiance.

« C’est quelqu’un de carré, qui a été bien formé. Il n’a pas commis de grosse erreur, mais il a des repères à prendre, a besoin de compétition, d’être décisif et de progresser en enchaînant. Il lui faut un match référence, où il fait des arrêts, pour qu’un déclic se produise. »

Jérôme Alonzo avait de son côté estimé que De Lange n’était pas forcément « un grand gardien », mais bien « un grand professionnel ».

Une concurrence limitée

Derrière lui, Théo Vermot apparaît davantage comme une doublure expérimentée que comme un concurrent direct, tandis qu’Ibrahim Gomis semble encore trop tendre.

L’OM va donc devoir compter sur De Lange. À Nicolas Dehon et Bruno Genesio, qui apprécient son profil, de l’aider à franchir un cap. Le prochain enjeu est clair : transformer sa régularité en véritables performances décisives.