OM : De Lange, ça devient inquiétant… (surtout sans doublure !)

L’OM s’est lourdement incliné sur la pelouse du Besiktas (4-1), jeudi soir, pour son entrée en lice en Ligue Europa. Jeffrey De Lange avait pourtant maintenu Marseille dans le match juste avant la pause grâce à une intervention décisive. Mais le gardien néerlandais a ensuite vécu une seconde période beaucoup plus difficile, à l’image d’une équipe totalement dépassée.

Une première période correcte avant l’effondrement

L’OM a concédé l’ouverture du score par Ilhan Fakili à la 15e minute, avant de revenir grâce à Keyliane Abdallah à la 29e. Juste avant la pause, Jeffrey De Lange a évité le 2-1 en sortant rapidement devant Kökçü, permettant aux Marseillais de rentrer aux vestiaires à égalité.

La suite a été beaucoup plus compliquée. Cerny, Murillo puis Poku ont permis au Besiktas de prendre le large après la pause. De Lange n’est pas responsable de tous les buts encaissés, mais il n’a pas non plus réussi à réaliser l’arrêt capable de stopper l’hémorragie.

La note de FCM : 4/10

L’appréciation

Une prestation qui résume assez bien son début de saison : rarement totalement fautif, mais pas suffisamment décisif. De Lange réussit pourtant une très bonne sortie devant Kökçü dans le temps additionnel de la première période et permet alors à l’OM de rester à 1-1.

Il est ensuite impuissant sur la frappe enroulée de Cerny, mais beaucoup moins convaincant sur le troisième but. Sur la tête de Murillo, son plongeon manque clairement de dynamisme et il paraît trop court. Abandonné par sa défense sur le quatrième, il termine encore une rencontre avec plusieurs buts encaissés. Une grosse parade, mais pas assez pour faire basculer sa soirée du bon côté.

Les notes de Jeffrey De Lange dans la presse