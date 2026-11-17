Auteur de plusieurs prestations décisives ces dernières semaines, Jeffrey de Lange s’impose progressivement comme l’un des hommes forts de l’Olympique de Marseille. Mais malgré les cinq victoires consécutives en Ligue 1, le gardien néerlandais reconnaît que certains aspects défensifs doivent encore être améliorés. Dans un entretien accordé à l’AFP, il évoque notamment les espaces laissés dans le dos de la défense par le pressing haut voulu par Bruno Genesio.

L’Olympique de Marseille a retrouvé une dynamique positive. Après un début de saison particulièrement compliqué, les joueurs de Bruno Genesio ont enchaîné cinq succès consécutifs en championnat et retrouvé la quatrième place de Ligue 1.

Cette remontée s’explique notamment par une meilleure organisation collective et des performances individuelles en nette progression. Dans le but marseillais, Jeffrey de Lange s’est particulièrement illustré face à Toulouse, au Bayer Leverkusen et à Lens.

Mais le gardien néerlandais refuse de considérer que tout est désormais réglé.

Dans un entretien accordé à l’AFP et publié par RFI ce mardi 17 novembre↗, De Lange a notamment expliqué les difficultés auxquelles il doit faire face dans le système de son entraîneur.

Voir sur YouTube

De Lange : « On aime presser et on laisse donc des espaces »

Interrogé sur les critiques reçues lors de ses premières rencontres comme titulaire, le Néerlandais reconnaît qu’il possède encore plusieurs axes de progression.

« Je peux m’améliorer sur les un-contre-un, les ballons hauts, partout… Notamment sur la gestion de la profondeur : on aime presser et on laisse donc des espaces, que le gardien doit couvrir. »

Cette déclaration éclaire l’un des principes fondamentaux du jeu de Bruno Genesio.

Depuis son arrivée à Marseille, le technicien souhaite installer une équipe capable de récupérer rapidement le ballon, en exerçant une forte pression sur la relance adverse.

Un choix assumé par l’entraîneur olympien, qui avait expliqué dès le mois d’août vouloir voir son équipe exercer un pressing haut et développer une véritable identité de jeu.

Mais cette organisation comporte nécessairement des risques.

Lorsque les défenseurs remontent pour accompagner le pressing, des espaces peuvent apparaître entre la dernière ligne défensive et le gardien.

Si l’adversaire parvient à éliminer la première pression, il peut alors chercher immédiatement la profondeur.

Dans cette situation, De Lange doit être capable de lire rapidement la trajectoire du ballon, d’anticiper les courses adverses et parfois de sortir loin de sa ligne.

Un rôle particulièrement exigeant pour un gardien qui doit également assurer sa mission première : protéger son but.

Un gardien qui doit aussi couvrir les erreurs du pressing

Dans le football moderne, le rôle du gardien ne se limite plus à arrêter les tirs.

Dans les équipes qui pratiquent un pressing haut, il doit également participer à la couverture défensive.

Cela demande une excellente lecture du jeu, des prises de décision rapides et une bonne coordination avec les défenseurs centraux.

Un pressing mal coordonné peut exposer directement le gardien à une situation de un-contre-un.

À Marseille, ces situations ont parfois été problématiques en début de saison, lorsque l’équipe éprouvait des difficultés à gérer ses pertes de balle.

Le défi pour Genesio n’est donc pas nécessairement de renoncer au pressing haut, mais de mieux sécuriser son équipe lorsque la première ligne de pression est éliminée.

Cela suppose notamment un bon placement des milieux, une couverture adaptée derrière les joueurs qui sortent au pressing et une coordination permanente avec Jeffrey de Lange.

Le Néerlandais reconnaît d’ailleurs que ce domaine constitue une marge de progression personnelle.

Les progrès de l’OM permettent aussi à De Lange de briller

L’autre enseignement de cet entretien concerne l’évolution du collectif.

De Lange estime que ses meilleures prestations récentes ne peuvent pas être dissociées des progrès réalisés par ses partenaires.

« On défend mieux sur les côtés, donc les centres sont moins bons et je peux intervenir plus facilement. Tout est lié, tout s’imbrique. »

Cette explication est particulièrement intéressante.

Lorsqu’une équipe défend mieux dans les couloirs, les adversaires disposent de moins de temps et d’espace pour ajuster leurs centres.

Les défenseurs centraux peuvent alors mieux anticiper les trajectoires et le gardien intervenir dans des conditions plus favorables.

De Lange souligne également l’importance de la confiance réciproque.

Les défenseurs lui font davantage confiance et, de son côté, il se sent plus serein derrière sa ligne défensive.

Cette relation s’est progressivement construite avec l’enchaînement des rencontres et des résultats positifs.

Après la victoire contre Toulouse, Bruno Genesio avait déjà évoqué les progrès du pressing olympien↗, tout en regrettant les difficultés de son équipe à conserver la maîtrise du jeu pendant toute une rencontre.

L’entraîneur avait notamment souligné que Marseille avait marqué grâce au pressing travaillé à l’entraînement.

Genesio avait déjà identifié le problème

Les déclarations de De Lange font également écho à celles de Bruno Genesio avant le déplacement au Bayer Leverkusen.

Le technicien avait alors reconnu que son gardien était encore trop souvent sollicité.

« Ce n’est pas normal que notre gardien soit celui qui fasse le plus d’arrêts cette saison. »

Une remarque qui illustre parfaitement le paradoxe de l’OM.

Les performances individuelles de De Lange constituent une satisfaction, mais elles peuvent aussi révéler les difficultés de l’équipe à empêcher les occasions adverses.

Genesio avait déjà insisté sur cet aspect avant la rencontre de Ligue Europa↗.

Le staff marseillais cherche donc à trouver un meilleur équilibre entre l’agressivité à la récupération et la sécurité défensive.

Car si le pressing haut permet de récupérer des ballons dans des zones dangereuses, il peut également exposer les défenseurs lorsque les distances entre les lignes deviennent trop importantes.

Un équilibre à confirmer pour poursuivre la remontée

Avec cinq victoires consécutives en Ligue 1, Marseille a retrouvé de la confiance et une organisation plus cohérente.

Les progrès de Jeffrey de Lange, de Nayef Aguerd et de l’ensemble de la défense participent à ce redressement.

Mais les déclarations du gardien rappellent que l’OM dispose encore d’une marge de progression importante.

Face à des adversaires capables de résister au pressing et d’exploiter rapidement les espaces, la coordination défensive sera essentielle.

Pour Bruno Genesio, le défi consiste désormais à conserver l’agressivité qui fait la force de son équipe sans exposer excessivement son dernier rempart.

Une évolution indispensable si l’OM veut prolonger sa série positive et confirmer ses ambitions dans la course aux places européennes.