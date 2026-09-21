OM : De Lange rassure sur le vestiaire après la nouvelle défaite

Battu 2-1 par le PSG dimanche soir au Stade Vélodrome, l’OM a enchaîné une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Malgré ce nouveau revers, Jeffrey De Lange a tenu à souligner l’état d’esprit affiché par le groupe marseillais. Le gardien néerlandais assure que l’équipe reste soudée et déterminée à se battre.

« On s’est battus »

Au micro de Ligue 1+, Jeffrey De Lange a d’abord reconnu que la prestation olympienne ne pouvait pas suffire au vu du résultat.

« Ce n’est pas assez parce qu’on a perdu mais on a montré de bonnes choses. C’est un match de haut niveau, on s’est battus. »

Le portier marseillais estime néanmoins que l’OM a montré un visage plus combatif que lors de ses dernières sorties.

« On reste tous ensemble »

Dans une période où les résultats pèsent lourd, De Lange a surtout insisté sur l’unité du vestiaire.

« L’ambiance est plutôt bonne, on reste tous ensemble. On va continuer à travailler. L’état d’esprit est bon, on a envie de se battre. »

Il estime également que l’OM aurait pu revenir à hauteur du PSG en fin de rencontre.

« On avait quelques situations, on aurait pu égaliser. Il faut garder les choses positives. On a montré qu’on était une équipe, on n’a rien lâché. »

Une trêve pour repartir

De Lange appelle désormais le groupe à profiter de la trêve internationale pour souffler et repartir au travail.

« On essaie tous de donner le meilleur de nous-mêmes. On va se reposer et se remettre au travail pour continuer à se battre. »

Dans un contexte de forte pression autour de l’OM, le gardien marseillais veut donc s’appuyer sur l’unité et l’attitude collective pour tenter de relancer la dynamique dès la reprise.