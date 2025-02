OM : De Zerbi a tranché pour Amine Gouiri !

Dès son arrivée à l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri a montré de quoi il était capable face à Lyon au Vélodrome. D’après les informations de L’Equipe, le coach italien Roberto De Zerbi a tranché.

Au poste de numéro 9, l’Olympique de Marseille devrait pouvoir directement faire confiance à Amine Gouiri. Tout juste arrivé, l’attaquant passé par Nice, Lyon et le Stade Rennais, a déjà conquis Roberto De Zerbi qui veut le donner la place de Neal Maupay.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Bennacer, un choix de numéro de maillot pas anodin !

❗️Amine Gouiri ressent déjà la confiance de Roberto De Zerbi. L’italien devrait lui offrir le poste de numéro un en pointe devant Neal Maupay. [🥇@lequipe] pic.twitter.com/Ls5tNpFGv2 — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 8, 2025

Depuis son arrivée dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia joue un rôle clé dans l’ambition du club. Son passé de joueur et sa proximité avec les stars du football lui confèrent une véritable légitimité auprès des recrues potentielles.

L’analyste Walid Acherchour, dans l’émission After Foot sur RMC Sport, a souligné cet impact déterminant : « Il a tous les codes avec les joueurs. Le fait qu’il vient d’arrêter sa carrière, il a une proximité avec eux, il a cette légitimité par rapport à son parcours. » Cette connexion directe avec les footballeurs de haut niveau constitue un atout majeur pour l’OM.

A lire aussi : Mercato OM : Koulibaly / Laporte en défense cet été?

Abonnez vous à notre chaine youtube pour ne rien rater aucune video sur l’OM.

Benatia, le Velodrome, De Zerbi et… la Ligue des champions

Au-delà de sa propre influence, Benatia s’inscrit dans une dynamique plus large. « Il arrive à captiver avec un projet, mais ce n’est pas que Mehdi Benatia. C’est aussi grâce au projet de l’OM, au Vélodrome, à Roberto De Zerbi. » Cette synergie entre la direction sportive et l’environnement marseillais attire les joueurs ambitieux, séduits par l’atmosphère unique du Vélodrome et la vision du club.

L’ancien défenseur central pourrait bien faire franchir un cap à l’OM, notamment en matière de recrutement. « Quand on voit ce qu’il arrive à faire sans Ligue des champions, tu te dis qu’avec, cela peut être vraiment intéressant. » Si Marseille parvient à se qualifier pour la prestigieuse compétition européenne, l’influence de Benatia pourrait alors prendre une tout autre dimension et permettre au club de viser encore plus haut.