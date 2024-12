OM : De Zerbi a un avis bien tranché sur le match face à Monaco !

L’OM s’est imposé sur le score de 2-1 au Vélodrome face à l’AS Monaco. Pour Roberto De Zerbi, c’est une certitude, cette rencontre est la meilleure au Vélodrome.

« C’est notre meilleur match au Vélodrome cette saison. Avant, on jouait avec la peur devant nos supporters, aujourd’hui, on a joué libéré et le foot c’est avant tout dans la tête. Je suis persuadé que cette équipe peut faire encore mieux. Je voulais vraiment gagner ce match, que l’on soit deuxième. Un retour à Mallemort ? Si c’est pour gagner on ira », a déclaré le coach de l’OM au micro de DAZN après la rencontre ce dimanche soir.

