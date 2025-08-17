OM – De Zerbi : “Absolument rien n’a tremblé”

Battue 1-0 par Rennes en ouverture de la saison, l’Olympique de Marseille n’a pas seulement raté son entrée en matière. En coulisses, l’ambiance semble déjà électrique, et Roberto De Zerbi n’a pas tardé à poser les bases de son autorité. Présent en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur italien a livré un message fort à son vestiaire, dans un ton à la fois lucide et ferme.

“Si le vestiaire a tremblé ? Absolument rien n’a tremblé”, a d’abord balayé De Zerbi, en réponse aux rumeurs de tensions internes révélées par L’Équipe. Avant de glisser ce qui ressemble fortement à une mise en garde ciblée :

“Ce qui est simple à comprendre, c’est que ce qu’on a fait jusqu’à présent ne compte pas. Le prochain match commencera toujours à 0-0.”

Derrière cette formule, le message est clair : certains joueurs se reposeraient sur leurs acquis ou sur leur statut. Et De Zerbi insiste : à Marseille, cela ne suffira pas.

L’équilibre comme ligne de conduite

Le mot-clé de son intervention ? L’équilibre. Plus qu’un concept tactique, l’Italien en fait une exigence mentale.

“À Marseille, tout le monde n’a pas encore compris qu’il y a une qualité plus importante que les autres : l’équilibre. Avoir toujours le même niveau de motivation, d’envie, d’humilité, de sacrifice et de travail.”

De Zerbi semble vouloir remettre de l’ordre dans un groupe qui, dès la première journée, a montré des signes d’instabilité.

Un appel à la rigueur !

En conclusion, le technicien italien fixe le cap :

“Il faut un équilibre nécessaire. Si on veut être une grande équipe, on doit faire plus.”

Pas de panique, donc, mais une alerte claire. À ses joueurs, De Zerbi rappelle que le talent ne suffira pas à Marseille. Sans rigueur ni constance, le projet pourrait rapidement dérailler.

À l’approche d’une série de matchs déjà cruciaux, le coach italien envoie un signal fort : les états d’âme attendront. Seul le terrain parlera.