OM : “De Zerbi aimait bien me piquer… ça ne me correspondait pas forcément”

Arrivé à l’OM à l’été 2024 avec l’étiquette d’un défenseur central en pleine progression, Lilian Brassier n’aura finalement passé que six mois sous le maillot olympien. Recruté pour renforcer une défense marseillaise en reconstruction, le joueur de 26 ans n’a jamais réellement réussi à s’imposer dans la rotation de Roberto De Zerbi. En difficulté sur le terrain et parfois en décalage avec les attentes du staff, il a quitté Marseille dès le mercato hivernal pour rejoindre le Stade Rennais, où il évolue depuis le mois de janvier.

Désormais relancé en Bretagne, Brassier est revenu sur cette expérience marseillaise lors d’un entretien accordé à beIN Sports. Sans chercher la polémique, le défenseur central français a évoqué sa relation avec son ancien entraîneur, mettant en lumière un décalage de personnalité plus qu’un conflit ouvert. « On avait une relation un peu particulière. Il aimait bien me piquer, c’était sa manière, ça ne me correspondait pas forcément et voilà c’est tout ce que j’ai à dire », a expliqué le joueur, avant de nuancer son propos en saluant les qualités du technicien italien : « Mais c’est un très bon coach et il m’a appris pas mal de choses durant ces six mois ».

Le mariage OM de De Zerbi et Brassier n’a pas marché !

Ces déclarations permettent de mieux comprendre pourquoi le passage de Lilian Brassier à l’OM n’a jamais réellement décollé. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, connu pour son exigence et sa communication directe avec ses joueurs, certains profils adhèrent immédiatement, d’autres moins. Le défenseur n’a jamais caché son respect pour le travail de l’entraîneur marseillais, tout en reconnaissant que cette méthode ne correspondait pas à sa sensibilité.