OM : De Zerbi annonce 2 à 5 retours (dont une surprise) et encore 4 absents face à Brest !

L’Olympique de Marseille prépare activement son match contre Brest samedi au Stade Vélodrome. Après la défaite face à l’Atalanta en Ligue des Champions mercredi, De Zerbi doit composer avec un groupe partiellement touché par les blessures, mais quelques retours importants sont à noter.

Retour de certains cadres, absences prolongées

Le groupe de l’OM accueille le retour d’Emerson, suspendu lors du match européen. Kondogbia et Maupay pourraient également réintégrer le groupe. Le coach marseillais a précisé que Kondogbia pourrait débuter sur le banc avec un temps de jeu limité, tandis que Maupay pourrait lui réintégrer l’équipe première après un match avec la réserve. Timothy Weah a quant à lui confirmé qu’il se sentait apte à jouer.

En revanche, certaines blessures persistent. Balerdi, toujours indisponible, ne participera pas à la rencontre, tout comme Medina, Traoré et Gouiri. De Zerbi a commenté la situation : “Balerdi n’est pas là, Kondogbia pourrait être sur le banc avec un temps de jeu réduit. Maupay sera peut-être sur le banc. On n’est pas encore sorti de cette situation de blessures. A partir de la semaine prochaine, des joueurs blessés reviendront dans le groupe : Balerdi, peut-être Medina, Kondogbia sera à 100%”.

🗣️ "Balerdi toujours absent, Kondogbia et peut être Maupay de retour."

#DeZerbi : "Balerdi n'est pas là, Kondogbia pourrait être sur le banc avec un temps de jeu réduit. Maupay sera peut-être sur le banc. On n'est pas encore sorti de cette situation de blessures. A partir de la…

Weah, Kondogbia et Nadir possible retours, pas Balerdi !

Le coach italien a également évoqué la gestion des joueurs et ses relations avec la cellule médicale du club. “J’ai plusieurs réunions par jour, je sors d’une avec Medhi Benatia et la cellule médicale. Aujourd’hui, on ne peut pas trop travailler parce qu’on sort du match contre l’Atalanta”, a-t-il expliqué.

De Zerbi a insisté sur l’importance de ménager les temps de jeu pour éviter de nouvelles blessures : “Certains disent que je change beaucoup la compo, mais vous pensez que je la change parce que je suis confus ou parce que je veux ne pas aggraver la situation des blessés ? On essaie de ménager les temps de jeu, éviter qu’un Nayef Aguerd se blesse comme à Auxerre. C’est la même chose pour Balerdi à Lens.”

🗣️ "Je le vois mieux physiquement, #Maupay est plus positif"

#DeZerbi : Maupay ? "Je le vois mieux physiquement, il est plus positif, on verra après l'entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera."

La surprise Maupay, Nadir pas encore à 100%

Il pourrait aussi faire revenir Maupay dans le onze : “Je le vois mieux physiquement, il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera.” Concernant un retour de Nadir : “Il s’est entraîné avec nous hier. Il va mieux mais il n’est pas encore à 100%. On l’évaluera aujourd’hui mais s’il est dans le groupe, il sera sur le banc.”

Ainsi, l’OM se prépare à affronter Brest avec un effectif partiellement rétabli mais encore touché par plusieurs absences, laissant planer des incertitudes sur la composition finale du match.