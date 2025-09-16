OM: De Zerbi annonce la couleur avant d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions

En conférence de presse à la veille du choc face au Real Madrid, Roberto De Zerbi a livré des déclarations fortes sur le plan de jeu de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur italien a insisté sur la nécessité d’allier prudence défensive et ambition offensive pour exister face à l’une des meilleures équipes d’Europe.

“Le plan, Leo (Balerdi) l’a dit : être attentifs. Le risque d’encaisser des buts est très important. Pour la défense, ils doivent être attentifs. En attaque, il faut avoir de l’ambition. On n’a pas peur. On a une grande qualité dans l’effectif, on a la fierté de jouer encore la C1. Mais demain ce n’est pas une fête : c’est le début de quelque chose de difficile.” a déclaré De Zerbi.

Demain ce n’est pas une fête : c’est le début de quelque chose de difficile

Avec ces mots, l’entraîneur de l’OM a fixé un cap précis à ses joueurs. La priorité sera de rester solides et concentrés défensivement face à la puissance offensive du Real Madrid, habitué à faire la différence sur chaque erreur adverse. Roberto De Zerbi ne cache pas que le danger est immense mais refuse toute idée de résignation.



L’accent est également mis sur l’attaque : le coach veut voir son équipe montrer ses qualités et prendre des initiatives. Selon lui, la clé sera de trouver le juste équilibre entre la rigueur et l’audace, sans tomber dans la peur ou la retenue. Le technicien rappelle aussi l’importance de la Ligue des champions, compétition prestigieuse dans laquelle l’OM entend exister.

L’OM face à un défi de taille

Cette sortie médiatique s’inscrit dans un contexte particulier : Marseille joue gros sur la scène européenne. Face au géant madrilène, la mission s’annonce délicate mais pas impossible. Le discours de De Zerbi traduit une volonté d’inculquer à son groupe la confiance et la détermination nécessaires pour défier une telle équipe.

À l’approche de ce match au sommet, les joueurs de l’Olympique de Marseille savent à quoi s’en tenir : être attentifs, disciplinés et ambitieux. Reste désormais à voir si ce plan se traduira sur le terrain contre le Real Madrid.