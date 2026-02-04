OM : De Zerbi annonce la couleur pour le choc face au PSG !

Solide vainqueur de Rennes (3-0) mardi soir en Coupe de France, l’OM a validé son billet pour le tour suivant tout en envoyant un message clair avant le déplacement au Parc des Princes. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a tenu un discours ambitieux et exigeant à l’approche du rendez-vous face au PSG, programmé dimanche en Ligue 1.

Une victoire maîtrisée face à Rennes pour lancer la semaine

En dominant Rennes 3-0 au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a rempli sa mission en Coupe de France. Sérieux dans l’engagement et efficace dans les moments clés, l’OM a construit son succès grâce aux buts d’Amine Gouiri, de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang. Une performance collective aboutie, sans éclat excessif, mais suffisante pour sécuriser la qualification et préserver les forces avant un enchaînement décisif.

Cette rencontre a surtout permis à Roberto De Zerbi d’observer une équipe concentrée, appliquée et globalement disciplinée, malgré quelques phases de gestion plus prudentes. Dans un calendrier dense, cette victoire offre de la continuité et de la confiance à un groupe marseillais encore en construction.

De Zerbi lucide et ambitieux avant le déplacement à Paris

Interrogé après la rencontre sur le prochain match de championnat, le technicien italien n’a pas esquivé l’enjeu du déplacement au Parc des Princes. Roberto De Zerbi a tenu un discours très clair sur le niveau de l’adversaire parisien, tout en affichant ses exigences pour son équipe : « Le PSG est l’équipe la plus forte d’Europe. Et pas seulement parce qu’elle a remporté la Ligue des champions, je le pense vraiment. Donc il faut aller sur le terrain avec la même faim qu’au Koweït, avoir la concentration de ce soir, mais plus de qualité. On doit avoir l’ambition de gagner à Paris. »

Une déclaration forte, qui situe le cadre sans excès de communication. Le coach de l’OM insiste sur l’attitude, la concentration et la qualité de jeu, trois axes qu’il juge indispensables pour rivaliser avec le PSG. Après une prestation sérieuse contre Rennes, Marseille sait que le niveau d’exigence devra encore monter d’un cran dimanche, face à un adversaire supérieur sur le papier mais incontournable dans la course aux objectifs.