OM : De Zerbi balance, “j’ai déjà menacé les joueurs, ils le savent !”

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup dimanche soir en s’imposant 1-0 face au Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. Devant un public en fusion, les hommes de Roberto De Zerbi ont offert une prestation solide et décroché un succès de prestige contre l’ogre parisien. Pourtant, malgré la joie évidente, l’entraîneur italien a tenu à rappeler que rien n’était encore acquis.

De Zerbi : « Une des plus belles journées depuis mon arrivée »

En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi n’a pas caché son émotion. « Oui, c’est l’une des plus belles journées depuis mon arrivée. Je suis venu ici pour le Vélodrome et pour battre le PSG, l’équipe qui représente le pouvoir, qui gagne sans rival depuis des années, ce que je n’accepte pas dans ma philosophie », a-t-il confié.

🔵⚪️ De Zerbi : “Il faut remercier le club, la direction et Frank McCourt pour ça.

Quand je vois les joueurs qu’on a sur le terrain, je me dis que l’équipe est forte !

On en a conscience."



L’Italien a souligné que cette victoire symbolique ne devait pas détourner son groupe de l’essentiel. « Mais on n’a rien fait jusqu’ici : le plus important, c’est vendredi à Strasbourg pour faire un pas de plus vers l’objectif qui est de construire une grande équipe », a-t-il ajouté.

Un avertissement pour Strasbourg

Si battre le PSG est une performance qui marque les esprits, De Zerbi a insisté sur la nécessité de garder le cap. « Cette victoire ne doit rien donner de plus à l’équipe. La défaite de Madrid (1-2, mardi dernier) nous a beaucoup apporté, nous a fait prendre conscience qu’on avait des joueurs forts. L’effectif est fort, on le sait, mais vendredi, ce sera encore plus important que le match de ce soir », a prévenu le coach.

Plus encore, l’entraîneur de l’OM n’a pas hésité à adresser un message ferme à ses joueurs : « J’ai déjà menacé les joueurs, ils le savent. Si on bat Paris et qu’on arrive en claquettes contre Strasbourg, c’est qu’on n’est pas une grande équipe ».

Avec ce succès contre le champion en titre, l’OM retrouve confiance et relance sa dynamique. Mais pour Roberto De Zerbi, l’objectif reste clair : transformer cette victoire de prestige en tremplin vers une constance indispensable pour bâtir une véritable grande équipe.