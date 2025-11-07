Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM – De Zerbi : Blessés, Gouiri, jeu… 5 points clés de sa conférence de presse
OM Actualités

OM – De Zerbi : Blessés, Gouiri, jeu… 5 points clés de sa conférence de presse

Par La Redaction FCM -

À la veille d’un match crucial, Roberto De Zerbi a fait le point sur l’actualité de l’OM, entre blessures, retours attendus et situation individuelle de certains joueurs. L’entraîneur italien a également abordé les critiques sur le jeu et la gestion du groupe.

 

1. Les blessés et les retours (Maupay et Nadir)

 

 

De Zerbi a fait un point précis sur l’état de ses joueurs. Si Kondogbia, Weah, Maupay et Nadir pourraient faire leur retour, Balerdi est toujours forfait. Emerson sera de retour de suspension, alors qu’il faudra être plus patient pour Traoré, Medina et Gouiri. :

« Il s’est entraîné avec nous hier. Il va mieux mais il n’est pas encore à 100%. On l’évaluera aujourd’hui mais s’il est dans le groupe, il sera sur le banc » (Nadir)
« Je le vois mieux physiquement [Maupay], il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera ».

 

2. Les critiques sur le jeu

 


L’entraîneur admet certaines critiques tout en se défendant :

« Les critiques sur la qualité du jeu sont justifiées sur les trois derniers matchs, je le dis sans honte et je prends ma part de responsabilité. Depuis que je suis ici, on a toujours été la première ou la deuxième attaque. »
Il insiste sur la patience nécessaire avec certains joueurs et sur la malchance récente, notamment avec les erreurs d’arbitrage et les buts encaissés en fin de match.

3. Amine Gouiri

 


De Zerbi explique sa gestion en l’absence de Gouiri et sa vision collective :

« Gouiri ne jouait pas au début parce qu’il n’était pas à 100%, puis il était titulaire contre le PSG. C’est un joueur unique par ses caractéristiques, je ferais une erreur si je voulais créer un nouveau Gouiri dans l’équipe ».

 

4. Igor Paixão, coup de fatigue

 

L’entraîneur défend Paixão face aux critiques sur son manque de dribbles :

« Contre l’Atalanta, Paixão n’était pas très bien physiquement. À Lisbonne, il a dribblé tout le monde en première mi-temps… Il doit dribbler, faire des erreurs et recommencer. Les joueurs de qualité ne doivent pas penser à ne pas faire d’erreurs mais à faire les choses ».

 

5. Darryl Bakola, le bon moment pour le lancer

 

De Zerbi évoque l’avenir et la gestion des jeunes talents comme Bakola :

« Bakola peut jouer à deux ou à trois au milieu. J’essaie de trouver le bon moment pour l’aligner. Les jeunes forts doivent avoir l’opportunité mais il faut faire attention au moment où on les aligne. Il fait partie du patrimoine de l’OM ».

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823