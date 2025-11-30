OM : De Zerbi cash, “ça m’embête… On n’est pas encore prêt pour la prochaine étape !”

Quelques minutes après le nul concédé par l’OM face à Toulouse (2-2), le coach Roberto De Zerbi a livré sur Ligue 1+ une analyse lucide et sans détour. Très marqué par ce nouveau match frustrant, l’entraîneur marseillais a insisté sur les limites physiques de son équipe, déjà apparues lors de la précédente journée.

Pour De Zerbi, la soirée s’inscrit dans une continuité préoccupante. « Le match est frustrant. On perd deux points contre Angers, ce soir aussi », a-t-il reconnu, rappelant que l’OM venait déjà de laisser filer un succès dans les derniers instants quelques jours plus tôt. Le technicien italien a pointé un facteur déterminant : l’enchaînement des rencontres, notamment après la forte dépense d’énergie en Ligue des champions. « On a laissé beaucoup d’énergie mardi », a-t-il précisé, expliquant pourquoi son équipe a semblé progressivement reculer dans le dernier quart d’heure.

De Zerbi pointe du doigt le niveau physique !

Le coach a également évoqué les conséquences directes de ce nul : « On perd deux points, la première place du classement. Ça m’embête ». Une déclaration qui met en lumière l’ambition assumée du club mais aussi la fragilité d’un OM encore irrégulier dans la gestion de ses fins de match. Pour De Zerbi, la séquence qui mène à l’égalisation toulousaine illustre cette baisse de maîtrise : « Cette situation de touche, on n’avait pas souffert dessus en première mi-temps », a-t-il souligné, pointant un relâchement difficilement explicable autrement que par la fatigue.

Surtout, l’entraîneur marseillais a tenu à clarifier un point essentiel : le problème n’est pas tactique. « On n’est pas encore prêt pour la prochaine étape. L’aspect tactique n’a rien à voir, c’est le côté physique », a-t-il insisté. Selon lui, l’équipe n’a pas réussi à maintenir un pressing haut, élément fondamental de son identité de jeu : « On n’arrivait pas à avoir le rythme ».