OM – De Zerbi : “c’était presque la perfection”

L’Olympique de Marseille a réalisé une prestation majuscule mardi soir en s’imposant 4-0 face à l’Ajax Amsterdam au Stade Vélodrome. Devant un public en fusion, les hommes de Roberto De Zerbi ont livré l’un de leurs meilleurs matchs de la saison européenne. L’entraîneur italien, interrogé au micro de Canal+, n’a pas caché sa satisfaction après la rencontre.

« Nous avons joué un match incroyable, l’équipe a fait un super match avec de jeunes joueurs. Nous pouvons mettre en difficulté n’importe quelle équipe. La première période était extraordinaire, c’était presque la perfection. C’était plus dur en deuxième, il a manqué un peu de mental », a confié De Zerbi, lucide malgré le large succès de son équipe.

Une première période de haut niveau au Vélodrome

L’OM a rapidement pris l’ascendant sur l’Ajax, grâce à une intensité et une efficacité retrouvées. Dès les premières minutes, les Marseillais ont imposé leur rythme, étouffant leur adversaire et multipliant les occasions franches. La première mi-temps, qualifiée de « presque la perfection » par De Zerbi, a confirmé les progrès collectifs du groupe, notamment dans l’utilisation du ballon et la verticalité du jeu.

Si la seconde période a été plus compliquée, avec un relâchement mental souligné par l’entraîneur, l’essentiel reste cette victoire éclatante qui relance pleinement l’Olympique de Marseille dans sa compétition européenne.

Avec ce succès, De Zerbi prouve que son projet prend forme et que ses joueurs, y compris les plus jeunes, sont capables de rivaliser à très haut niveau. Le technicien italien, réputé pour sa philosophie offensive, semble avoir trouvé la bonne formule pour exploiter le potentiel de son effectif.