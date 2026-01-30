OM : De Zerbi clarifie la situation, “je suis encore là !”

En conférence de presse d’avant-match, Roberto De Zerbi est apparu fatigué et a tenu à éteindre toute polémique sur son avenir après l’élimination en Ligue des champions. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a confirmé être pleinement en poste et concentré sur le déplacement au Paris FC.

De Zerbi assume et resserre les rangs en interne

Présent en conférence de presse à la veille de Paris FC – Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a été interrogé sur sa situation après la récente élimination européenne. Le technicien italien n’a pas esquivé le sujet et a livré un message clair, sans détour, confirmant sa continuité à la tête de l’OM.

« Rien de particulier. On a perdu un match important. On sort de la Ligue des champions. Il faut qu’on essaie de comprendre. Pablo et Benatia, nous avons parlé hier soir. On s’est réuni pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Ce match est aussi en partie de ma faute. On fera tout pour repartir. Je suis encore là. »

Une déclaration prononcée en direct lors de la conférence de presse d’avant-match, qui vise à couper court aux interrogations nées dans le sillage de cette élimination.

Le coach marseillais a également insisté sur le travail collectif mené avec la direction. Les échanges avec Pablo Longoria, président de l’OM, et Mehdi Benatia, directeur du football, se sont tenus la veille, dans un contexte de remise à plat sportive. Aucun changement structurel n’a été annoncé, l’objectif étant avant tout de corriger ce qui n’a pas fonctionné.

Un déplacement au Paris FC sous pression sportive

Sportivement, le match face au Paris FC intervient dans un moment charnière pour l’Olympique de Marseille. Éliminé de la Ligue des champions, le club phocéen doit rapidement rebondir sur la scène nationale afin d’éviter que cette sortie prématurée ne laisse des traces durables.

Sans entrer dans des considérations tactiques détaillées, Roberto De Zerbi a assumé sa part de responsabilité dans le résultat européen, un discours rarement esquivé par l’entraîneur italien depuis son arrivée. Cette prise de position publique s’inscrit dans une volonté de protection du groupe, alors que les attentes restent élevées autour de l’OM.

Le déplacement au Paris FC apparaît ainsi comme un test immédiat, autant sur le plan du jeu que de la réponse mentale. Dans un contexte d’actualité chaude, le club marseillais cherche avant tout à stabiliser son environnement et à remettre le sportif au centre, conformément au message délivré par son entraîneur.

Sans effet d’annonce ni discours de rupture, Roberto De Zerbi a confirmé qu’il restait aux commandes, avec la volonté affichée de « repartir » dès ce prochain rendez-vous. Un message de continuité adressé autant à l’interne qu’à l’extérieur, à la veille d’un match déjà scruté de près.