OM : De Zerbi confirme 2 absents côté marseillais face au Paris FC !

À la veille du déplacement sur la pelouse du Paris FC, Roberto De Zerbi a fait un point rassurant sur l’état de son effectif.

« Concernant les joueurs, tout le monde va bien », a assuré l’entraîneur olympien en conférence de presse ce vendredi. Paixao s’est entraîné normalement, tandis que Geoffrey Kondogbia est resté en salle après avoir disputé l’intégralité du match à Bruges.



Le technicien italien devra toutefois composer sans Angel Gomes, suspendu pour cette rencontre. Emerson, blessé, est également forfait. En dehors de ces absences, l’OM pourra s’appuyer sur un groupe largement disponible pour tenter de se relancer.