OM : De Zerbi confirme 2 retours et donne des indications sur le onze en Coupe de France !

À deux jours du déplacement à Bourg-en-Bresse pour les 32es de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille se présente avec des certitudes et des choix forts. En conférence de presse ce vendredi, _Roberto De Zerbi_ a fait le point sur son groupe, confirmé deux retours importants et livré des indications claires sur son approche de ce rendez-vous qu’il juge piégeux.

L’OM abordera ce match de Coupe avec sérieux. Le technicien italien n’a pas cherché à masquer l’importance qu’il accorde à cette rencontre face à une équipe hiérarchiquement inférieure, mais potentiellement dangereuse. Son discours, très direct, s’adresse autant à ses joueurs qu’à l’environnement marseillais.

Medina et Traoré de retour dans le groupe

Première information majeure livrée par Roberto De Zerbi : les retours de _Medina_ et _Traoré_. Les deux joueurs feront bien partie du groupe qui se déplacera dimanche, même si leur titularisation n’est pas prévue.

« Ils seront du voyage, je ne pense pas qu’ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants », a expliqué le coach de l’OM, avant d’insister sur l’impact spécifique de Medina : « Il a ce qu’il nous manque un petit peu : la folie positive, la personnalité, un peu de “méchanceté”. On n’aurait pas pris le but de Toulouse avec Medina ».

Concernant Traoré, De Zerbi a souligné sa polyvalence et son influence potentielle sur l’animation offensive : « Traoré peut jouer en 10. On peut faire respirer Paixao et Greenwood. Quand Traoré se sent bien, il peut faire des différences ». Un message clair sur la gestion des temps de jeu et la concurrence interne.

Pas de calculs pour la Coupe de France

Interrogé sur un éventuel turnover, Roberto De Zerbi a tenu à rappeler que la Coupe n’est pas un terrain d’expérimentation. « On tient énormément au match de dimanche, c’est un match “dangereux” », a-t-il prévenu, en s’appuyant sur des exemples récents : « J’ai vu Villarreal se faire sortir en Coupe d’Espagne. Il y a eu des surprises l’an dernier en France ».

Le coach marseillais promet une équipe compétitive : « On mettra la meilleure équipe que je vois en ce moment à l’entraînement. On fera jouer devant Greenwood, Vaz ou Maupay. On mettra l’équipe qui selon moi est la meilleure ». Un discours assumé, destiné à responsabiliser surtout les cadres : « Ceux qui comprennent le mieux ce discours sont les joueurs les plus expérimentés ».

Un choix délicat dans les buts

Enfin, De Zerbi s’est exprimé sans détour sur le poste de gardien. « Comment choisir entre De Lange et Rulli ? C’est un bordel pour moi ! », a-t-il lâché en français, avant de préciser : « On a deux gardiens aussi forts, mais un seul peut jouer… De Lange pourrait jouer en Coupe. C’est juste par rapport à son niveau. Il doit savoir qu’on a confiance en lui ».

À Bourg-en-Bresse, l’OM sait qu’il n’aura pas droit à l’erreur. Le message de Roberto De Zerbi est limpide : respect de l’adversaire, exigence maximale et ambition intacte.