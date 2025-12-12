OM : De zerbi confirme 3 absents et une incertitude face à Monaco !

À deux jours de la réception de Monaco, Roberto De Zerbi a dressé un état des lieux précis de son groupe. L’entraîneur de l’OM devra encore composer avec plusieurs absences majeures, alors que son équipe cherche à maintenir sa dynamique positive en Ligue 1. Comme depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille sera privé de Medina, Traoré et Gouiri, trois éléments importants qui n’ont toujours pas pu reprendre l’entraînement collectif. Le coach italien a confirmé que ces forfaits se prolongeraient encore.

Interrogé en conférence de presse, De Zerbi a tenu un discours lucide, sans chercher à entretenir le moindre flou autour de ses joueurs blessés : « Medina, Traoré, Gouiri… il faudra encore attendre. Peut-être que certains reviendront plus tôt que d’autres. Murillo a une gêne au mollet, pour les autres ça va. Un retour en janvier de Gouiri ? Si vous vous le savez… Je sais que les temps de récupération sont longs. Les délais après l’opération sont de trois mois pour ce genre d’opération à l’épaule. Gouiri, quand il s’est fait mal avec l’Algérie, je n’ai rien dit. On est contents quand les joueurs vont en sélection. Je ne sais pas non plus quand Medina et Traoré reviendront. »

Medina, Traoré et GOuri out, gène pour Murillo !

Cette mise au point confirme que le technicien marseillais devra une nouvelle fois adapter son plan de jeu pour tenter de faire tomber une équipe monégasque toujours dangereuse dans les transitions. L’incertitude autour de Murillo, touché au mollet, ajoute une complication supplémentaire dans la gestion de la ligne défensive, alors que le joueur réalisait jusque-là une saison très solide.