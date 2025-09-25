OM : De Zerbi confirme deux absents face à Strasbourg !

À l’approche de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se prépare à défier Strasbourg ce vendredi. En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur Roberto De Zerbi a communiqué l’état de son groupe et confirmé les absences pour la rencontre.

Un effectif quasiment au complet

Selon les indications de De Zerbi, seuls Geoffrey Kondogbia et Hamed Traoré seront indisponibles pour cause de blessure. « Hormis Kondogbia et Traoré, tous les joueurs de l’effectif seront disponibles vendredi face à Strasbourg. » Cette précision souligne que l’ensemble du reste de l’effectif marseillais pourra être aligné pour ce déplacement délicat.

L’entraîneur italien sait que la tâche s’annonce compliquée face à une équipe strasbourgeoise performante. Strasbourg, actuel co-leader du championnat avec 12 points, reste sur un parcours solide et compte bien faire respecter son rang devant son public.

Un match attendu sous forte pression

🗣️ Groupe, toujours 2 blessés !#DeZerbi : “Kondogbia et Traoré ne seront pas disponibles face à Strasbourg, les autres vont bien.”#OM #RCSAOM pic.twitter.com/zKeYWFm6l3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2025



De Zerbi a rappelé l’importance de ce rendez-vous et le niveau de son adversaire : « Je me rappelle bien de ces matchs, surtout celui à Strasbourg où nous étions euphoriques après notre victoire à Lyon. On était tombé. Après le PSG, la première pensée, c’est Strasbourg qui a des bons joueurs, jeunes, qui courent et qui sont bien organisés. Ce ne sont pas des joueurs choisis au hasard. Ils sont jeunes avec une valeur économique importante. C’est un match difficile. Vendredi, on sera encore plus attendu avec les projecteurs pointés sur nous. Quand tu veux bien faire les choses, que tu bats le PSG, c’est normal d’avoir la pression. »

Le match de vendredi sera donc un test crucial pour l’OM, capable de confirmer sa montée en puissance ou de rencontrer un premier obstacle sérieux dans cette saison de Ligue 1. Les regards seront tournés vers De Zerbi et ses joueurs, prêts à relever le défi face à un adversaire ambitieux et bien organisé.