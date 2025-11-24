OM : De Zerbi confirme le forfait d’Aguerd et annonce un mauvaise nouvelle pour Medina !

L’Olympique de Marseille avance vers un rendez-vous déjà capital en Ligue des Champions, avec la réception de Newcastle au Stade Vélodrome. Avant cette affiche très attendue, Roberto De Zerbi a fait un point sur l’état de son groupe en conférence de presse. Et les nouvelles ne sont pas franchement rassurantes pour l’entraîneur italien, obligé de composer avec plusieurs absences majeures dans son secteur défensif comme offensif.

Le coach marseillais a d’abord confirmé que Nayef Aguerd ne serait toujours pas disponible. Le défenseur marocain, touché à une pubalgie, reste forfait pour cette rencontre de Ligue des Champions. Une absence qui commence à peser, tant le joueur apportait stabilité et expérience dans la charnière marseillaise.

Autre mauvaise nouvelle, celle concernant Facundo Medina. Déjà absent lors des derniers matchs, l’Argentin a connu une rechute, comme l’a expliqué De Zerbi : “Il a eu une rechute. Il devrait être arrêté encore un mois. Il est difficile à remplacer, tant par son caractère que par ses caractéristiques physiques.” Une annonce lourde de conséquence, d’autant que le défenseur était devenu un élément central du projet défensif du coach italien depuis son arrivée à Marseille.

Aguerd toujours forfait et une rechute inquiétante pour Medina

Dans le même registre, l’OM doit toujours faire sans Gouiri, Traoré et Murillo, tous indisponibles. Trois absences qui réduisent considérablement les options dans la rotation, notamment au niveau offensif, où le club marseillais manque déjà de solutions depuis plusieurs semaines.

par contre, Pierre-Emile Hojbjerg sera bien disponible. Ménagé lors du dernier match face à Nice, le milieu danois est apte et devrait retrouver une place de titulaire. Sa présence représente un apport essentiel dans la maîtrise du jeu et l’impact au milieu, un secteur déterminant face à une équipe anglaise toujours agressive et intense.

Avec autant d’absences, l’OM devra montrer une réelle capacité d’adaptation pour aborder ce choc européen. Mais la récupération d’Hojbjerg constitue un renfort précieux pour tenter de décrocher un résultat crucial dans la course à la qualification.